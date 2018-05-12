تعرف على موقف توصيل الغاز الطبيعى ببنى سويف للمواطنين

تعرف على موقف توصيل الغاز الطبيعى ببنى سويف للمواطنينالسبت، 12 مايو 2018 02:31 م
المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف
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أعلنت محافظة بنى سويف،عن موقف توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع خلال شهر إبريل الماضى ، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 2685 عميل منزلي ليصل إجمالي العملاء المنزلي الذين يعملون بالغاز الطبيعي 134ألف و674 عميل على مستوى المحافظة.
وحسب تقرير صادر عن ديوان عام محافظة بنى سويف،إن إجمالى عدد العملاء الذين يعملون بالغاز الطبيعى بمركز الفشن 15 ألفا و850 عميل، و11 ألف و850 عميل مركز الواسطى و9 آلاف 252 عميلا بمركز ناصر.
وأضاف التقرير أن إجمالى عدد العملاء الصناعيين الذين يعملون بالغاز الطبيعى موزعين على المناطق الصناعية المختلفة بلغ 64 مصنعا، كما أنه جارى تنفيذ أعمال زيادة سعة محطة التخفيض والقياس بمنطقة بياض العرب الصناعية لاستيعاب عدد أكبر من المصانع.
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