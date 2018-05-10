وزير القوى العاملة يفتتح مبادرة "مصر بكم أحلى لمتحدى الإعاقة" بالشرقية

استقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، محمد سعفان وزير القوى العاملة، لحضور احتفالية انطلاق مبادرة "مصر بكم أحلي لمتحدى الإعاقة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و توزيع شهادات أمان علي العمال.

حضر الاحتفالية نواب البرلمان والتنفيذيين، بقاعة المؤتمرات بجامعة الزقازيق.