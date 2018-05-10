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الخميس، 10 مايو 2018 11:06 ص
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وزير القوى العاملة يفتتح مبادرة "مصر بكم أحلى لمتحدى الإعاقة" بالشرقية

الخميس، 10 مايو 2018 11:05 ص
وزير القوى العاملة يفتتح مبادرة "مصر بكم أحلى لمتحدى الإعاقة" بالشرقية محمد سعفان وزير القوى العاملة
الشرقية - إيمان مهنى
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استقبل اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، محمد سعفان وزير القوى العاملة، لحضور احتفالية انطلاق مبادرة "مصر بكم أحلي لمتحدى الإعاقة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و توزيع شهادات أمان علي العمال.
 
حضر الاحتفالية نواب البرلمان والتنفيذيين، بقاعة المؤتمرات بجامعة الزقازيق.
 
 
 
 
 
 
 

 


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