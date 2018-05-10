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البرلمان الكويتى يصوت برفض سحب الثقة من وزير النفط بخيت الرشيدى

الخميس، 10 مايو 2018 10:34 ص
البرلمان الكويتى يصوت برفض سحب الثقة من وزير النفط بخيت الرشيدى البرلمان الكويتى
رويترز
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قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية إن مجلس الأمة (البرلمان) الكويتى صوت، اليوم الخميس، لصالح تجديد الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدى ورفض سحب الثقة منه.

كان عشرة نواب فى مجلس الأمة الكويتى تقدموا فى أول مايو الجارى بطلب للتصويت على حجب الثقة عن الرشيدي، بعد استجواب استمر طوال يوم كامل تقريبا بشأن إدارته لقطاع النفطى.

وتقدم عشرة نواب فى مجلس الأمة البرلمان الكويتى مطلع الشهر الجارى بطلب للتصويت على حجب الثقة عن وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدى، بعد استجواب استمر طوال اليوم تقريبا بشأن إدارته لقطاع النفط.
 
ونقلت الوكالة عن رئيس البرلمان مرزوق الغانم القول إنه وفقا للدستور ولائحة مجلس الأمة "لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".
 
وكان استجواب وزير النفط حول تأخر مشروعى الوقود البيئى ومصفاة فيتنام وتكبد الدولة خسائر بسبب ذلك، و"تضليل" الوزير للحكومة وللرأى العام بشأن المشروعين، بحسب صحيفة الاستجواب.
 
كما تعلق الاستجواب أيضا بالدخول فى مشاريع استثمارية خاسرة وهدر الأموال العامة ومخالفات مالية وإدارية عدة وعدم محاسبة المتسببن فى إضراب القطاع النفطى فى 2016.
 
ويعد استجواب النواب للوزراء أو لرئيس الحكومة فى الكويت حدثا سياسيا مهما، إذ يمكن أن يترتب عليه استقالة الوزير المستجوب أو إقالته أو حل الحكومة أو حتى حل البرلمان.
 
 

 


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