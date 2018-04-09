إقبال على شواطئ الإسماعيلية بشم النسيم وحفلات مسائية للزوار بالفيروز.. صور







الإسماعيلية – جمال حراجى

توافد الآلاف من المواطنين إلى شواطئ الإسماعيلية، لقضاء شم النسيم والاستمتاع بمياه قناة السويس، وبحيرة التمساح بالإسماعيلية، واستعدت المحافظة بجميع شواطئها لهذا اليوم، حيث استقبل نادى الفيروزعددا كبيرا من الزوار، وخاصة بعد الانتهاء من التجهيزات الجديدة.

يقول محمد القماش مدير شاطئ الفيروز بالإسماعيلية، إن نسبة الحجوزات داخل الشاطئ وصلت إلى إلى 100%، حيث توافدت أعداد كبيرة من المواطنين والشباب وخاصة الأسر، وتم توفير كافة الإمكانيات والخدمات للزائرين، كما تم توفير غطاسين طوال اليوم لإنقاذ وتأمين المصطافين، وفى الفترة المسائية يتم تنظيم حفلات سمر دى جى للزوار ومسابقات وفقرات ترفيهية.

وأكد القماش على أن الشاطئ هذا العام، يحمل شكلا مختلفا عن العام السابق من حيث التجهيزات الحديثة، وتطوير الشاليهات، وتوفير وجبات سريعة للضيوف بأسعار معقولة.

ويشير صالح شاكر مدير شاطئ الملاحة، إلى أن الشاطئ يشهد إقبالاً من المواطنين، وتم حجز كافة الشاليهات، وعددها 22 شاليه، وتم حجزهم بالكامل، وتبدأ الأسعار من 250 جنيها إلى 475 جنيها فى الليلة حسب موقع الشاليه، فهناك شاليهات أرضية، وسويت علوى، مؤكدا أن كافة الخدمات تم توفيرها بالشاطئ.

وقال عصام نصار رئيس مجلس إدارة نادى الشجرة، إن النادى وصلت نسبة الإشغالات به إلى 100% وشهد إقبالا كثيفا من المواطنين، نظرا لموقعة وسط مدينة الإسماعيلية.

وشهدت أندية هيئة قناة السويس، ونادى الدنفاه، إقبالا من المواطنين، حيث توافد المئات على النادى للاستمتاع بمياه قناة السويس، ويعتبر هذا الشاطئ هو الوحيد الذى يقع مباشرة على المجرى الملاحى للقناة، ويقدم العديد من الخدمات للضيوف وخاصة الرحلات البحرية داخل القناة، بالإضافة إلى الوجبات السريعة، والمأكولات المشوية على الفحم ، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية.

ومن جانبه، أكد نبيل الغريب مدير عام التموين بالإسماعيلية، أنه تمت إضافة كميات من السلع الأساسية لسد احتياجات المواطنين فى شم النسيم، وتزويد الشواطئ والنوادى بكميات من الخبز الإضافى، وتوفير كافة الإحتياجات من السلع الغذائية داخل المحلات والأسواق، مع تكثيف الرقابة والمتابعة للأسعار.



شواطئ الإسماعيلية فى شم النسيم



نزهة بحرية فى القناه



الأسر تتجمع على شاطئ الفيروز بالإسماعيلية



شباب وفتيات يستمتعون بالربيع



شاطئ الملاحة



جانب أخر من شاطئ الملاحة



من داخل شاطئ الملاحة



محمد القماش مدير نادى الفيروز