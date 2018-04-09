video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إقبال على شواطئ الإسماعيلية بشم النسيم وحفلات مسائية للزوار بالفيروز.. صور

الإثنين، 09 أبريل 2018 12:51 م
إقبال على شواطئ الإسماعيلية بشم النسيم وحفلات مسائية للزوار بالفيروز.. صور توافد المواطنين على شواطئ الإسماعيلية


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

توافد الآلاف من المواطنين إلى  شواطئ الإسماعيلية، لقضاء شم النسيم والاستمتاع بمياه قناة السويس، وبحيرة التمساح بالإسماعيلية، واستعدت المحافظة بجميع شواطئها لهذا اليوم، حيث استقبل نادى الفيروزعددا كبيرا من الزوار، وخاصة بعد الانتهاء من التجهيزات الجديدة.

يقول محمد القماش مدير شاطئ الفيروز بالإسماعيلية، إن نسبة الحجوزات داخل الشاطئ وصلت إلى إلى 100%، حيث توافدت أعداد كبيرة من المواطنين والشباب وخاصة الأسر، وتم توفير كافة الإمكانيات والخدمات للزائرين، كما تم توفير غطاسين طوال اليوم لإنقاذ وتأمين المصطافين، وفى الفترة المسائية يتم تنظيم حفلات سمر دى جى للزوار ومسابقات وفقرات ترفيهية.

وأكد القماش على أن الشاطئ هذا العام، يحمل شكلا مختلفا عن العام السابق من حيث التجهيزات الحديثة، وتطوير الشاليهات، وتوفير وجبات  سريعة للضيوف بأسعار معقولة.

ويشير صالح شاكر مدير شاطئ الملاحة، إلى أن الشاطئ يشهد إقبالاً من المواطنين، وتم حجز كافة الشاليهات، وعددها 22 شاليه، وتم حجزهم بالكامل،  وتبدأ الأسعار من  250 جنيها إلى 475 جنيها فى الليلة حسب موقع الشاليه، فهناك شاليهات أرضية، وسويت علوى، مؤكدا أن كافة الخدمات تم توفيرها بالشاطئ.

وقال عصام نصار رئيس مجلس إدارة نادى الشجرة، إن النادى وصلت نسبة الإشغالات به إلى 100% وشهد إقبالا كثيفا من المواطنين، نظرا لموقعة وسط مدينة الإسماعيلية.

وشهدت أندية هيئة قناة السويس، ونادى الدنفاه، إقبالا من المواطنين، حيث توافد المئات على النادى للاستمتاع بمياه قناة السويس، ويعتبر هذا الشاطئ هو الوحيد الذى يقع مباشرة على المجرى الملاحى للقناة، ويقدم العديد من الخدمات للضيوف وخاصة الرحلات البحرية داخل القناة، بالإضافة إلى الوجبات السريعة، والمأكولات المشوية على الفحم ، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية.

ومن جانبه، أكد نبيل الغريب مدير عام التموين بالإسماعيلية، أنه تمت إضافة كميات من السلع الأساسية لسد احتياجات المواطنين فى شم النسيم، وتزويد الشواطئ والنوادى بكميات من الخبز الإضافى، وتوفير كافة الإحتياجات من السلع الغذائية داخل المحلات والأسواق، مع تكثيف الرقابة والمتابعة للأسعار.

 

شواطئ الإسماعيلية فى شم النسيم
شواطئ الإسماعيلية فى شم النسيم

 

نزهة بحرية فى القناه
نزهة بحرية فى القناه

 

الأسر تتجمع على شاطئ الفيروز بالإسماعيلية
الأسر تتجمع على شاطئ الفيروز بالإسماعيلية

 

شباب وفتيات يستمتعون بالربيع
شباب وفتيات يستمتعون بالربيع

 

شاطئ الملاحة
شاطئ الملاحة

 

جانب أخر من شاطئ الملاحة
جانب أخر من شاطئ الملاحة

 

من داخل شاطئ الملاحة
من داخل شاطئ الملاحة

 

محمد القماش مدير نادى الفيروز
محمد القماش مدير نادى الفيروز

 

نادى الفيروز
نادى الفيروز

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يشهدان احتفالية كرنفال الربيع

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اعياد الربيع

شواطى الاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

الصحة: مخزون أمبولات البتيوليزم المضاد لتسمم الفسيخ يكفى 3 أشهر

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

الزراعة: فتح حديقة الأسماك بشم النسيم ولأول مرة عرض تمساح نيلى بالجبلاية

راى بارلور أسطورة نادى أرسنال لـ"اليوم السابع": أداء الكرة المصرية تحسن بشكل ملحوظ.. مصر لديها فرصة قوية للوصول لكأس العالم كل 4 سنوات.. ويؤكد: أنظار الفرق الإنجليزية اتجهت للاعبين المصريين بعد تألق محمد صلاح

راى بارلور أسطورة نادى أرسنال لـ"اليوم السابع": أداء الكرة المصرية تحسن بشكل ملحوظ.. مصر لديها فرصة قوية للوصول لكأس العالم كل 4 سنوات.. ويؤكد: أنظار الفرق الإنجليزية اتجهت للاعبين المصريين بعد تألق محمد صلاح

رئيس "المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل" فى حوار لـ"اليوم السابع": أراضى السكة الحديد يمكنها وقف خسائر المرفق وتغطية احتياجاته لو أُحسِن استغلالُها.. حققنا 500 مليون جنيه إيرادات من ورائها آخر عامين

رئيس "المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل" فى حوار لـ"اليوم السابع": أراضى السكة الحديد يمكنها وقف خسائر المرفق وتغطية احتياجاته لو أُحسِن استغلالُها.. حققنا 500 مليون جنيه إيرادات من ورائها آخر عامين

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

علشان فلوسك متروحش عليكى.. اعرفى إزاى تحافظى على لون صبغة شعرك فى الصيف

الأهلى يحصل على توقيع "تراوري" المقاصة

الأهلى يحصل على توقيع "تراوري" المقاصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة