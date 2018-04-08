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مصادرة 1400 كيلو رنجة فاسدة بمول شهير بطوخ فى القليوبية

الأحد، 08 أبريل 2018 02:23 م
مصادرة 1400 كيلو رنجة فاسدة بمول شهير بطوخ فى القليوبية رنجة فاسدة


القليوبية نيفين طه
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تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بالقليوبية من ضبط كميات كبيرة من الرنجة مجهولة المصدر داخل مول شهير بمدينة طوخ، قبل بيعها فى للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم.

 

وكانت المعلومات السرية قد وردت للوكيل وزارة التموين بالقليوبية أحمد السيد، تفيد بقيام أحد المولات الشهيرة بطوخ بجلب كميات كبيرة من الرنجة مجهولة المصدر وبيعها للمواطنين بثمن بخس.

 

وبناء على ذلك كلف وكيل الوزرة بشن حملة على مول"العابد" بمدينة طوخ مكونة من السيد صباحى مدير التجارة، وسيد الحبشى، ووصفى الحبشى، مفتشى التموين، وتم ضبط 270 كرتونة رنجة باجمالى وزن حوالى 1400 كيلو، وتبين أنها مجهولة المصدر وبدوم بيانات تجارية تدل على مصدرها.

 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 85 لسنة 2018 أمن دولة ضد "احمد. ج.ع" المدير المسئول.

 

وتم التحفظ على المضبوطات لعرضها على النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

 


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