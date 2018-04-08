مصادرة مواد تموينية وألعاب نارية ورنجة فاسدة فى حملة تموينية بالغربية

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط سلع تموينية مدعمة، ورنجة منتهية الصلاحية، وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط زينب ا ع 27 سنة صاحبه محل لبيع المقررات التموينيه تابع لمشروع جمعيتى بقرية الشين مركز قطور لقيامها بتجميع 430 كيلو سكر وزيت تموينى مربوط صرفهم على بطاقات التموين فى المحضر 239 جنح أ د ط مركز قطور.

وضبط عفاف ش ا 40 سنة صاحبه محل لبيع المقررات التموينيه بقرية الشين مركز قطور لتجميعها 158 كيلو سكر وأرز مربوط صرفهم على بطاقات التموين فى المحضر 240 جنح أ د ط مركز قطور.

كما تم ضبط احمد ع ث 38 سنة صاحب محل بقاله بقريه المعتمديه مركز المحلة وبحوزته 1650 صاروخ العاب ناريه محدثه للصوت والشرر فى المحضر رقم 23782 جنح مركز المحلة.

وضبط جمال ص ا 51 سنة صاحب مصنع رنجه بقريه سندسيس مركز المحلة مقيم شارع سعد زغلول أول المحلة وبحوزته 20 صندوق رنجة وزن الصندوق 5 كجم غير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 24115 جنح مركز المحلة.

وضبط حامد م ع 54 سنة صاحب محل بقاله بقرية المعتمديه مركز المحلة وبحوزته 26عبوة مياه غازيه منتهيه الصلاحيه و غير صالحه للاستهلاك فى المحضر رقم 23783 جنح مركز المحلة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مرسى ا ا 63سنة صاحب محل بقاله بقرية المعتمدية مركز المحلة وبحوزته 13 عبوة مياه غازيه منتهية الصلاحية و غير صالحه للاستهلاك فى المحضر رقم 23785 جنح مركز المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.