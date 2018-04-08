محافظ سوهاج: الحدائق العامة والكورنيش والميادين جاهزة لاحتفالات شم النسيم







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، أن أعداد من المواطنين والأسر قامت مساء اليوم الأحد بالخروج لاحتفال بشم النسيم والتنزه في الحدائق العامة والكورنيش الشرقى بمدينة ناصر، وقضاء ليلة شم النسيم ، وأن الحدائق العامة والكورنيش والميادين جاهزة لاستقبال الزائرين مساء اليوم ونهار غدا الاثنين.

وقامت الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بتكثيف التواجد فى الميادين والشوارع والحدائق العامة وبالكورنيش الشرقى، مع اتخاذ مديرية الامن إجراءات التأمين، فى إطار خطة متكاملة لتأمين انحاء المحافظة أثناء الاحتفالات بأعياد القيامة، وشم النسيم.

ومن ناحية أخرى، قال المحافظ ، إن عدد سيارات الإسعاف المنتشرة في ربوع المحافظة لتغطية الاحتفالات بعيد الربيع بلغت نحو 100 سيارة إسعاف، مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، لمواجهة أي طارئ وتوافر الأمصال اللازمة لمواجهة أي تسمم غذائى.

وأكد الدكتور جمال قريشى وكيل وزارة الصحة أنه تم إلغاء الإجازات للأطباء والممرضين والعاملين بهيئة الإسعاف خلال الاحتفال بشم النسيم، ومضاعفة أعداد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ، وتكثيف وجودهم على مدار اليوم بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة، لاستقبال أي حالات مرضية والتعامل معها فورًا، وتوافر الأدوية الخاصة بالطوارئ.

وقد انتشرت العائلات في أنحاء الحدائق العامة والكورنيش الشرقى، كما حرص الأطفال على لعب الكرة في جنبات الحدائق.