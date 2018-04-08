صور .. بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ يهنئ الأقباط بعيد القيامة







كفر الشيخ – محمد سليمان

قدم أعضاء بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ التهنئة للإخوة الأقباط بكنيستين بمناسبة عيد القيامه المجيد ،وكان في استبقالهم القمص متياس موريس ، والقمص تيمساوس سمير ،والقمص بسطاروس نظمي ،والقمص أيوب عزت كهنة كنيسة ماري جرجس ،وكنيسة مريم العذراء بسخا.

تكون وفد بيت العائلة المصرية من أشرف صحصاح ، أمين لجنة بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ ،و الشيخ محمود عزام مدير الوعظ بأزهر كفر الشيخ ، والشيخ صالح ولي الله ، ومحمود القن ، بالأزهر الشريف ، وجورج سمير ، نائب رئيس لجنة التعليم ،والمستشار ماجد حبشي ،المستشار القانوني بيت العائلة، ورميس موسى، وسالم أبو شعير ، ويارا زقزوق ، أعضاء لجنة الإعلام،والدكتور بطرس يوسف بمركز البحوث .



أعضاء بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ يفدمون التهنئة للقساوة



جانب من تقديم التهنئة بكنيسة مار جرجس غرب مدينة كفر الشيخ



جانب من أعضاء بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ



يارازا زقزوق عضوية بيت العائلة المصرية



جانب من الزيارة للكنيسة



جانب من الزيارة