الجزائر توضح موقفها بعد تصريحات وزير مغربى حول الصحراء الغربية







الجزائر (أ ف ب)

أكدت الجزائر الداعمة الرئيسية لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب "بوليساريو" الخميس أن موقفها من نزاع الصحراء الغربية "لا يعنى إطلاقا أنه يجب إشراكها فى المفاوضات حول مستقبل هذه المنطقة، وذلك ردا على تصريحات مغربية فى هذا الشأن.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مأذون فى وزارة الخارجية أن "دعم الجزائر للشعب الصحراوى ولممثله الشرعى جبهة البوليساريو لا يعنى إطلاقا أنها يجب أن تشارك فى المفاوضات" بين المغرب والحركة الانفصالية.

وكان وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة قال الأربعاء عقب لقائه فى نيويورك الامين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس أنه طالب مجلس الأمن الدولى والجزائر بتحمّل مسئولياتهما لكي توقف جبهة البوليساريو توغلاتها "الخطيرة للغاية" فى المنطقة العازلة فى الصحراء الغربية.

وأكد بوريطة أن "الجزائر تتحمّل مسئولية صارخة، أن الجزائر هى التى تمول، والجزائر هى التى تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسى للبورليساريو".