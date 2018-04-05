هآرتس: الجيش الإسرائيلى يحقق مع نفسه فى ظروف استشهاد فلسطينيين بمسيرة العودة







رام الله(أ ش أ)

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلى، يستعد لإجراء تحقيق داخلى مع نفسه فى ظروف استشهاد عدد من الفلسطينيين خلال مسيرة العودة على حدود قطاع غزة الجمعة الماضى.

وأوضحت الصحيفة، أن القرار النهائى بشأن طريقة إجراء التحقيق، يتوقع أن يتخذ فى نهاية الأسبوع، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلى، يعمل فى هذه الأوقات على تعزيز قواته على طول السياج الحدودى المحيط بقطاع غزة، استعدادا للمواجهات المرتقبة يوم غد الجمعة.

وقال المتحدث باسم الجيش، رونين منليس، إن "إسرائيل ليست بحاجة إلى تحقيق خارجى بشأن أداء الجيش فى الأحداث، وأنه يوجد لدى الجيش أجهزة فحص فعالة خاصة به".

كان وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان قد رفض (الأحد الماضى) المطالب بإجراء تحقيق فى قتل الجيش لـ 16 فلسطينياً خلال تظاهرة شابتها أعمال عنف يوم الجمعة عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، فيما عرقلت الولايات المتحدة صدور بيان عن مجلس الأمن يدعو إلى ضبط النفس وإجراء تحقيق مستقل، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى فيديريكا موجيرينى، قد دعا إلى إجراء تحقيق مستقل فى المواجهات التى دارت على حدود قطاع غزة، وأسفرت،حينئذ،عن استشهاد 15 مواطنا، وإصابة أكثر من 1416 آخرين الجمعة الماضية.