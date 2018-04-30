ضبط لحوم فاسدة وياميش رمضان بحملة تموينية بالقناطر الخيرية







القليوبية نيفين طه

شنت أجهزة شرطة المسطحات المائية بالتنسيق مع مجلس مدينة القناطر، حملة مكبرة على المنشآت الصناعية والمحلات التجارية لفحص الاشتراطات الصحية بها قبل حلول شهر رمضان.

أسفرت الحملة من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية ومنتجات ياميش رمضان غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

شارك فى حملة قوة شرطة المسطحات بالقناطر وسمر إمام مساعد رئيس المدينة، حيث تم المرر على قطاع المركز والمدينة للتأكد من الاشتراطات الصحيه والبيئية على المنشآت الصناعية والمحلات التجارية.

أسفرت الحملة عن ضبط لحوم فاسدة وكميات من المواد الغذائية غير المطابقة للاشتراطات الصحية وكمية من اللحوم الفاسدة و5 طن فراولة فاسدة بأحد المصانع الخاصة بالمنتجات الغذائية.

فيما قامت لجنة من الصحة بأخذ عينات من ياميش رمضان من عدد من المحلات للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات.