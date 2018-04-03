مكتبة الإسكندرية تصدر كتاب جديد بعنوان "اليهود العرب فى إسرائيل..رؤية معرفية"الثلاثاء، 03 أبريل 2018 01:33 م
أصدرت مكتبة الاسكندرية ، كتاب جديدا بعنوان "اليهود العرب في إسرائيل"، وهو من تأليف الدكتور عمر كامل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة لابزيج الألمانية وترجمة الدكتورة شيرين القباني الباحثة الأكاديمية بمكتبة الإسكندرية، وقد صدر هذا الكتاب تزامنًا مع الاستعدادلانطلاق معرض الاسكندرية للكتاب، والذى تنظمه المكتبة سنويًا.
وقال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية فى بيان له،أن هذا الكتاب قد بُني على رسالة للدكتوراه من معهد العلاقات الدولية التابع لقسم العلوم السياسية التابع لكلية العلوم الاجتماعية والفلسفية.ويهدف إلى تناول أمرين متداخلين،الأمر الأول هو معالجة إشكالية هجرة اليهود العرب كحملة لثقافة عربية إسلامية في مجتمع غلب على مؤسسيه الهوية اليهودية الأوروبية. وفي هذه الإطار يستعرض الكتاب علاقة يهود الشرق الإسلامي مع يهود أوروبا المسيحية، ويأخذ بالبحث والتحليل كيفية جلبهم إلى إسرائيل من مصر والعراق وسوريا واليمن والمغرب على سبيل المثال، ومن ثم ينطلق الكتاب في دراسة سياسة استيعاب يهود البلاد العربية في مجتمع وإن كان يفاخر بيهوديته، إلا أنها يهودية ذات صبغة أوروبية، المنشأ والثقافة.
وأوضح الدكتور خالد عزب ، أنه قد تلا هذا الاستعراض التاريخي استعراضًا لأهم المصطلحات والأطر النظرية التي اتبعها الباحث، ولعل لأهما كان مصطلح الصهيونية التي نادى بها الصحفي النمساوي تيودور هرتزل "1860- 1904".
وذلك من خلال ثلاثة محاور؛ المحور الأول يلقي الضوء على الأب الروحي والمؤسس الحقيقي للهيمنة الإشكنازية للصهيونية ذات الصبغة الاشتراكية على مقدرات المجتمع الإسرائيلي، دافيد بنجوريون، وكيف تمحورت قوتها حول حزب ماباي، الذي ظل يحكم إسرائيل لأكثر من ثلاثة عقود متواصلة. أما المحور الثاني فيتناول مفهوم الدولة الإسرائيلية التي تكونت بعد عام 1948 وعلاقتها المتداخلة بحزب ماباي،وكذلك تحليل وإيضاح الدور المحوري الذي لعبه المثقف الإسرائيلي في بناء الهيمنة الإشكنازية وتحقيق المشروع الصهيوني في فلسطين.
ويتركزالمحور الثالث حول طبيعة المجموعة المهيمنة، من هي، وكيف تكونت، ومن شارك فيها، أو بالأحرى كان له حق المشاركة فيها، والفرق التي عارضت الهيمنة الإشكنازية، من هي، ولِمَ عارضت الهيمنة، وكيف كانت صور معارضتها للهيمنة الإشكنازية.
ثم أبرز المؤلف نهاية الهيمنة الإشكنازية الصهيونية ذات التوجه اليساري الاشتراكي، وصعود نجم مناحيم بيجن بمساعدة اليهود الشرقيين. وأخيرًا يستعرض الكتاب حزب شاس الديني ودور الحاخام عوفاديا يوسف،ذلك الزعيم الكاريزماتيو الأب الروحي الفعلي لحزبشاس.
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