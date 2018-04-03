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الثلاثاء، 03 أبريل 2018 07:10 م
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صور.. محافظ سوهاج يستقبل الطلاب المخترعين بمسابقة ابن الهيثم

الثلاثاء، 03 أبريل 2018 05:43 م
صور.. محافظ سوهاج يستقبل الطلاب المخترعين بمسابقة ابن الهيثم المحافظ يستقبل الطلاب الموهوبين


سوهاج – عمرو خلف
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استقبل الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج اليوم بمكتبه الطالب محمد ممدوح عباس الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مجال علوم البيئة بمسابقة ابن الهيثم للعلوم والهندسة التى تنظمها وزارة التربية والتعليم ، والطالبة أروى محمد محمود الفائزة بالمركز الثانى فى مجال البيولوجي ، والطالب مصطفى محمود خلف الحاصل على جائزة خاصة فى مجال الكيمياء،  والطالب مايكل امجد الحاصل على جائزة خاصة فى مجال الروبوت ، بحضور الدكتور عمرو شلتوت مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم .

وأكد المحافظ  فى بيان له ، على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية لاكتشاف الموهوبين من التلاميذ ورعايتهم وتوفير الأجواء المناسبة لهم للقدرة على الابداع وتنمية مواهبهم ، ورفع اسم المحافظة فى المسابقات والمحافل الإقليمية والدولية ، مشيرا إلى أن سوهاج غنية بأبنائها المتميزين فى مختلف المجالات .

وأشاد المحافظ بدور مديرية التربية والتعليم والمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا فى اكتشاف الطلاب المبدعين ودعمهم ورعايتهم ، مؤكدا على دعم واهتمام المحافظة بأبناءنا المتميزين ورعايتهم .

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بلقاء المحافظ وما لمسوه من اهتمام ودعم لأفكارهم ، واعدين بمزيد من الجهد والبحث.

كما أعلن محافظ سوهاج عن إزالة التعديات علي مساحة أكثر من 29 فدان أملاك دولة في حملة مكبرة بناحية مركز ومدينة جهينة ، وكانت التعديات علي مزرعة للصرف الصحي والمنطقة الأثرية غرب مدينة جهينة ، يأتي ذلك في اطار جهود المحافظة للقضاء علي ظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واستعادة حقوق الدول وحماية الأراضي الزراعية من البوار.

    ومن جانبه أوضح حازم ابو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة  فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالة مكبرة بالاشتراك مع رؤساء القري ومندوبي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومندوبي الآثار بطهطا وإدارات الأملاك والمتابعة والتفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية .

 

المحافظ يستقبل الطلاب الموهوبين (1)
المحافظ يستقبل الطلاب الموهوبين 
المحافظ يستقبل الطلاب الموهوبين (2)
المحافظ يستقبل الطلاب الموهوبين 
المحافظ يستقبل الطلاب الموهوبين (3)
المحافظ يستقبل الطلاب الموهوبين 
المحافظ يستقبل الطلاب الموهوبين (5)
المحافظ يستقبل الطلاب الموهوبين 
المحافظ يستقبل الطلاب الموهوبين (6)
المحافظ يستقبل الطلاب الموهوبين 
المحافظ يستقبل الطلاب الموهوبين (9)
المحافظ يستقبل الطلاب الموهوبين 

 

 

 

 

 


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