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الأحد، 29 أبريل 2018 05:46 م
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أمانة التعاون الخليجى تعقد مؤتمر تطوير المفهوم والتخطيط لتمرين درع الجزيرة

الأحد، 29 أبريل 2018 04:56 م
أمانة التعاون الخليجى تعقد مؤتمر تطوير المفهوم والتخطيط لتمرين درع الجزيرة قوات درع الجزيرة- أرشيفية


(أ ش أ)
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انطلق مؤتمر "تطوير المفهوم والتخطيط الأول لتمرين درع الجزيرة المشترك العاشر" ، اليوم الأحد ، فى مبنى الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، بمشاركة وفود من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المؤتمر بدأ بكلمة لرئيس الاجتماع من القوات المسلحة السعودية اللواء الركن منصور الزهرانى ، أعرب خلالها عن ترحيبه بالمشاركين ونقل لهم تحيات رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السعودية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي.

وأوضح أن المؤتمر يأتى فى طور الإعداد والتخطيط لتمرين درع الجزيرة المشترك العاشر بالتزامن مع تنفيذ تمرين رماح الخليج الجوى والتمرين البحرى اتحاد (19) المزمع عقدهما فى المملكة العربية السعودية بين القوات المسلحة بدول المجلس، حيث تهدف هذه التمارين إلى زيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية والترابط والتجانس بين القوات المشاركة.

وحث رئيس الاجتماع المشاركين على بذل المزيد من الجهود للتخطيط لهذا التمرين لتحقيق ما تصبوا إليه القوات المسلحة الخليجية من تقدم وتطور فى مجال التكامل الدفاعى فيما بينها، موضحا أن تمارين درع الجزيرة المشتركة تعد من التمارين المهمة فى مسيرة العمل العسكرى الخليجى المشترك.

جدير بالذكر أن الاجتماع حضره وفد من القيادة العسكرية الموحدة ووفد من قوات درع الجزيرة المشتركة.

 


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التعاون الخليجى

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