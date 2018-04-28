وزيرة الجيوش الفرنسية تبحث مع نظيرها الروسى الوضع فى سوريا







باريس أ ش أ

أجرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلى، الجمعة، محادثة مع نظيرها الروسى سيرجى شويجو لبحث الملف السوري.

وذكرت وزارة الجيوش الفرنسية - فى بيان لها - أن الوزيرين بحثا مسألة الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمى وضرورة تحسين الوضع الانسانى فى سوريا.

كما أشارت إلى أن هذا الاتصال يآتى فى أعقاب الاتصال الأخير الذى جرت بين الرئيسين الفرنسى إيمانويل ماكرون والروسى فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى الاثنين، محادثة هاتفية مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين أكد خلالها رغبة فرنسا فى العمل مع روسيا حول الملف السورى لتعزيز الحوار مع كل القوى المعنية وبدء عملية سياسية موثوق بها تكثيف العمل الانسانى لمساعدة السكان المدنيين.