محافظة الإسكندرية تستعد للمبادرة التاريخية "العودة إلى الجذور" لدعم السياحة

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، السبت، اجتماعا بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية لمناقشة، استعدادات محافظة الإسكندرية لاستضافة فعاليات المبادرة الشعبية التاريخية "العودة إلى الجذور"، والتى من المقرر لها أن تكون أواخر شهر أبريل 2018، وتهدف إلى احياء السياحة التاريخية للجاليات اليونانية والقبرصية التى عاشت لفترات طويلة فى مصر والتى لها تواجد تاريخى فى الإسكندرية، جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية.

وخلال الاجتماع، قدم المحافظ الشكر لأعضاء الغرفة التجارية ورجال أعمال الإسكندرية، على تعاونهم الدائم ومساهماتهم فى حركة التنمية بالمدينة، مشيرا إلى أن الغرفة التجارية فى الإسكندرية متفردة برجالها ومتميزة بأعمالها، وأن أبناء الإسكندرية بانتظار المزيد من رجال أعمال الإسكندرية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة التاريخية هى رسالة من مصر للعالم أجمع بأننا مهتمين بكل من عاش على أرض الإسكندرية وتجربة رائعة للترويج للسياحة بالإسكندرية لذا يجب علينا جميعا أن نعمل على إظهار مدينتنا بالمظهر الذى يليق بها أمام زوارها.

وقد أعرب المحافظ عن سعادته باستضافة الإسكندرية لهذه المبادرة الهامة التى تهدف إلى الترويج الجيد لعروس البحر المتوسط، مؤكدا أن جميع أجهزة المحافظة تبذل أقصى جهد لتكون الاسكندرية دائما فى مصاف المدن السياحية العالمية.

ومن جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن عروس البحر المتوسط كانت وستظل منارة الفكر والعلم والحضارة، ومركز الصناعة والتجارة والخدمات، والتى تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمى، مشيراً إلى أن قيادات مجتمع الأعمال السكندرى وغرفتهم التجارية، سيسعون جاهدين على إنجاح هذا الحدث التاريخى المهم، وآن الأوان لنثبت لأنفسنا ولأبناء المدينة، أننا قادرون على تحقيق الطموحات، وتلبية الآمال، والتنفيذ على أرض.