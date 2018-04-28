video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 28 أبريل 2018 02:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يستضيف اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا ..الاثنين المقبل

السبت، 28 أبريل 2018 01:06 م
أبو الغيط يستضيف اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا ..الاثنين المقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط


أ ش أ
إضافة تعليق

يستضيف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اجتماعًا للمجموعة الرباعية حول ليبيا، بعد غد الاثنين، بمقر الجامعة، التى تضم الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الأفريقى والأوروبى، ويشارك فى الاجتماع السيدة فيديريكا موجيرينى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وغسان سلامة الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية فى ليبيا، وبيير بويويا رئيس بوروندى الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقى إلى مالى والساحل.

وصرح الوزير مفوض محمود عفيفلا، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن الإجتماع يأتى فى سياق التزام الجامعة والاتحادين الأفريقى والأوروبى والأمم المتحدة بمواصلة تعاونها والتنسيق الوثيق القائم فيما بينها دعماً للعملية السياسية فى ليبيا ومن أجل مرافقة الأشقاء الليبيين للوصول إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى الصخيرات.

وقال المتحدث الرسمى، أن المجموعة ستبحث فى أخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ إنعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة فى نيويورك فى سبتمبر الماضى، كما سيستعرض المشاركون التقدم المحرز فى سبيل تنفيذ خطة العمل التى أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية والتى تتأسس على التنفيذ التوافقى للنقاط الخلافية فى اتفاق الصخيرات، وعقد ملتقى وطنى جامع يساهم فى دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين، وعقد استفتاء دستورى وانتخابات تشريعية ورئاسية.

وقال عفيفى أن المجموعة الرباعية سوف تتفق على جملة من الخطوات المشتركة التى تهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسئولياتها والمضى قدماً فى مسار إستكمال عملية الإنتقال السياسى فى البلاد، بما فى ذلك فى مجال مساندة ومراقبة العملية الانتخابية المرتقبة استجابة لأى طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معاناة المهاجرين فى ليبيا تتفاقم منذ تراجع الإبحار إلى إيطاليا

سامح شكرى يلتقى المبعوث الأممى إلى ليبيا بمقر وزارة الخارجية

سفير روسيا السابق لدى قطر: الدوحة خططت لإسقاط مصر وسوريا بدعم الجماعات الإرهابية.. تيتورينكو: حمد بن جاسم أكد لى مشاركة الإمارة فى قصف ليبيا بـ6 طائرات.. ويؤكد: القطريون يريدون السيطرة على النفط والغاز الليبى

ليبيا تترقب وصول حفتر.. المشير يصل بنغازى غدا ويوجه كلمة هامة لليبيين.."الجروشى" لـ"اليوم السابع": القائد العام يزور القاهرة للقاء مسئولين مصريين.."المسمارى": احتفالات بالمنطقة الشرقية استعدادا لوصول قائد الجيش

ليبيا تتسلم معدات وأجهزة حديثة فى مجال نزع الألغام من النمسا

الجنوب الليبى قلب ليبيا النابض.. أطماع دولية فى الثروات الطائلة بالمدن الجنوبية.. محاولات لفصل إقليم "فزان" عن الجسد الليبى طماع فى الذهب والماس.. ودول إقليمية تدعم قبائل وكيانات مسلحة لتحقيق أجنداتها الشخصية

اخبار عربية

جامعة الدول العربية

الازمة الليبية

الاتحاد الاوروبى

الاتحاد الافريقى

الامم المتحدة

المبعوث الاممى لليبيا

احمد ابو الغيط

الجامعة العربية

اخبار العرب

اخبار ليبيا




لا تفوتك
الرقابة الإدارية تعيد تشكيل مركز أزمات معلومات الوزراء وتمنحه صلاحيات إضافية

الرقابة الإدارية تعيد تشكيل مركز أزمات معلومات الوزراء وتمنحه صلاحيات إضافية

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام.. ووقف مسئولين

الرقابة الإدارية تحيل واقعة غرق القاهرة الجديدة للنائب العام.. ووقف مسئولين

سليمان وهدان وكيل البرلمان فى حوار لـ«اليوم السابع»: ليس لى دور داخل "النواب" ويعاقبوننى لأننى وكيل معارض.."عبدالعال" يدير المجلس بشكل فردى..وأرفض تحول "دعم مصر" لحزب.. ولا أطمح فى الترشح لأى انتخابات رئاسية

سليمان وهدان وكيل البرلمان فى حوار لـ«اليوم السابع»: ليس لى دور داخل "النواب" ويعاقبوننى لأننى وكيل معارض.."عبدالعال" يدير المجلس بشكل فردى..وأرفض تحول "دعم مصر" لحزب.. ولا أطمح فى الترشح لأى انتخابات رئاسية

كارثة تنتظر صناعة الإعلام.. دراسة تؤكد بالأرقام: جوجل وفيس بوك يحصدان نصيب الأسد من كعكة الإعلانات.. 22 مليار يورو حجم الإنفاق على إعلانات بريطانيا فى2017 والشركتان استحوذتا على 90% منها.. الصحافة تتذيل القائمة

كارثة تنتظر صناعة الإعلام.. دراسة تؤكد بالأرقام: جوجل وفيس بوك يحصدان نصيب الأسد من كعكة الإعلانات.. 22 مليار يورو حجم الإنفاق على إعلانات بريطانيا فى2017 والشركتان استحوذتا على 90% منها.. الصحافة تتذيل القائمة

الزمالك يرفع سقف رواتب معاونى "جروس" 50 ألف يورو

الزمالك يرفع سقف رواتب معاونى "جروس" 50 ألف يورو

ما يتبلش فى بقهم فولة.. تعرف على الأبراج الفتانة.. "الميزان" فى الصدارة

ما يتبلش فى بقهم فولة.. تعرف على الأبراج الفتانة.. "الميزان" فى الصدارة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة