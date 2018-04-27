"صحة غزة": 21 حالة بتر جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على مسيرات العودة

"صحة غزة": 21 حالة بتر جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على مسيرات العودةالجمعة، 27 أبريل 2018 06:29 ص
عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة وجود 21 حالة بتر للأطراف جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين المشاركين فى مسيرة العودة الكبرى منذ 30 مارس الماضي.
وأوضح المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة، الخميس، أنه من بين حالات البتر، 4 حالات بتر فى الأطراف العلوية شملت حالة واحدة فى كف اليد، و3 فى الأصابع، إضافة إلى 17 حالة بتر فى الأطراف السفلية".
يذكر أن مسيرات العودة السلمية التى انطلقت على حدود غزة فى 30 مارس الماضي، أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة الآلاف برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.ش
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