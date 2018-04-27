video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 أبريل 2018 07:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"صحة غزة": 21 حالة بتر جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على مسيرات العودة

الجمعة، 27 أبريل 2018 06:29 ص
"صحة غزة": 21 حالة بتر جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على مسيرات العودة عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة وجود 21 حالة بتر للأطراف جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على الفلسطينيين المشاركين فى مسيرة العودة الكبرى منذ 30 مارس الماضي.

وأوضح المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة، الخميس، أنه من بين حالات البتر، 4 حالات بتر فى الأطراف العلوية شملت حالة واحدة فى كف اليد، و3 فى الأصابع، إضافة إلى 17 حالة بتر فى الأطراف السفلية".

يذكر أن مسيرات العودة السلمية التى انطلقت على حدود غزة فى 30 مارس الماضي، أسفرت عن استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة الآلاف برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.ش

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصحة الفلسطينية بغزة": 40 شهيدا و5511 مصابا حصيلة مسيرة العودة حتى الآن

فيديو وصور..جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين من القنص إلى التفجير..القوات الإسرائيلية تفجر منزل فلسطينى بزعم قتله مستوطنا بالضفة..وقناصة "تل أبيب" يستهدفون النساء والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة خلال مسيرات العودة

ننشر الإحصائية الأولية لأحداث مسيرة العودة اليوم الجمعة

صحة غزة

21 حالة بتر

اعتداء الاحتلال الإسرائيلى

مسيرات العودة




لا تفوتك
"القصبى" لـ"برهامى": السلفيون جهلاء.. وأحذرك من السعى لجر الصوفية لمعارك

"القصبى" لـ"برهامى": السلفيون جهلاء.. وأحذرك من السعى لجر الصوفية لمعارك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

التعليم: تصحيح امتحانات النقل أولاً بأول.. ولا تهاون مع الغش

التعليم: تصحيح امتحانات النقل أولاً بأول.. ولا تهاون مع الغش

نادين تعود للفن بعد 17 عاما من الاعتزال بمسلسل "ليالى أوجينى"

نادين تعود للفن بعد 17 عاما من الاعتزال بمسلسل "ليالى أوجينى"

أولياء أمور يكشفون تسريب امتحانات المدارس الدولية بالمجلس الثقافى البريطانى

أولياء أمور يكشفون تسريب امتحانات المدارس الدولية بالمجلس الثقافى البريطانى

التفاصيل الكاملة لدعوة كمال الهلباوى "المرفوضة" لإجراء مصالحة مع الإخوان

التفاصيل الكاملة لدعوة كمال الهلباوى "المرفوضة" لإجراء مصالحة مع الإخوان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة