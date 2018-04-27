سعودي يتبرع لإنشاء دار للأيتام ودار لضيافة الطالبات في دمياط الجديدة

سعودي يتبرع لإنشاء دار للأيتام ودار لضيافة الطالبات في دمياط الجديدةالجمعة، 27 أبريل 2018 10:01 م
خلال تسليم دار الايتام
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قبلت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط التبرع المقدم من السعودى الشيخ : سمير الوزان والمتبرع المصرى محمد رضوان لإنشاء مقر دار الضيافة بنات بمدينة دمياط الجديدة لخدمة اعمال المديرية ولرعاية الأطفال وغيرها بما يحقق الصالح العام .
وقال حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بمحافظة دمياط انه تم إفتتاح مقر دار الضيافة بنات بمدينة دمياط الجديدة بحضور وفداً رسمياً من المديرية برئاسة أميرة مؤمن مدير إدارة الدفاع الإجتماعى بالمديرية وحضور المتبرعين.
وتم تفقد المبنى والوقوف على بعض الخدمات المطلوبة إستعدادا لإستقبال أبناءنا من الطالبات ،كما تم تكريم بنات دار الضيافة من خلال توزيع شهادات تقدير مقدمة من مؤسسة دموع اليتامى برئاسة سمير السيد رئيس مجلس الإدارة ،فيما وجه وكيل وزارة التضامن الإجتماعى الشكر والتقدير لكل من ساهم سواء بالتبرع او البناء او تقديم وتيسير الخدمات.
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