صور.. محافظ جنوب سيناء يسلم عقود 10 وحدات سكنية بمدينة دهب







جنوب سيناء – فايزة مرسال

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء فى احتفالية بمناسبة تحرير سيناء بمدينة دهب مساء اليوم بتسليم عقود 10 وحدات سكنية بمدينة دهب اسكان الاجتماعى بحضور واللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء بمدينة دهب إحتفالية كبرى بمناسبة الذكرى ال ٣٦ على تحرير سيناء

و شارك فى الإحتفالية اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء سابقا" واللواء حمدى بخيت الخبير الإستراتيجى العسكرى واللواء جمال الغمرى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء سابقا" وجبريل فتيح من مدينة نويبع مساعد محافظ جنوب سيناء، وكوكبة من مشايخ وعواقل البدو بجنوب سيناء

وشهد الحفل ترحيب من أهالى مدينة دهب بكل الضيوف الحاضرين للحفل بالضيوف الذي مشاركوا فى تحرير سيناء

قال الشيخ ناصر أبوبريك شيخ قبيلة المزينة بمدينة دهب إن جنوب سيناء لا يوجد بها إرهابى واحد ، ونحن نحتفل اليوم بتحرير سيناء نقول لكل مواطن يعيش على أرض المحافظة تهانينا بعيد تحرير سيناء

ومن جانبه قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء نحن سعداء بوجود هذه الكوكبة لمشاركتنا إحتفالات جنوب سيناء بعيد تحرير المحافظة ، ويشرفنا حضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وإحتفالية اليوم تضم عدد كبير من من مشايخ القبائل

وأكد فوده ان محافظة جنوب سيناء تشهد طفرة في كافة المجالات من طرق وإسكان شباب وبيوت بدوية ، كما تشهد المحافظة إقامة الكثير من المشروعات منها إقامة جامعة الملك سلمان وإقامة المنطقة الصناعية بمدينة ابوزنيمة

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ليس هذا هو اللقاء الأول بجنوب سيناء ، وغدا نفتتح مسجد الزهراء بمدينة طور سيناء قد وضع حجر اساسه فى ظروف صعبه جدا ،وأهالى سيناء يقوموا بتأمين المدقات بشكل حضاري وراقى ، وهناك مخطط لعمل ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ يضم تدريب الأئمة وحفظة القرٱن الكريم يوم ٢٦من رمضان

وتحدث اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء السابق أن اليوم تم عقد ندوة تثقيفية بديوان عام المحافظة لمعرفة أجيال المستقبل بسيناء وما تعنيه لكل مواطن مصري وما تم من تضحيات من الشعب المصري ، والجيل القادم يجب أن يتم تدريس حرب أكتوبر وتحرير سيناء له وخاصة بمراحل التعليم . وتم خلال الحفل توزيع عدد 10 عقود الواحدات السكنية بمدينة دهب