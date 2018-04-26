إحالة 3 معلمين بالخصوص فى القليوبية للتحقيق بسبب الغياب

قرر سمير جاد الرب، مدير عام إدارة الخصوص التعليمية، إحالة 3 معلمين بمدارس الخصوص للشؤون القانونية بسبب تقاعس المعلمين عن الحضور والغياب بسبب الأحوال الجوية رغم أن هذه الفترة هامة لاستعداد المدارس لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

كان مدير الإدارة قد أجرى جولة تفقدية بمدارس الإدارة حرصا منه على متابعة العملية التعليمية والاستعدادات للامتحانات حيث فوجئ بارتفاع نسب الغياب بين المعلمين فى 3 مدارس مما تسبب فى تعطل العمل والتجهيزات للامتحانات.