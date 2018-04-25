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الأربعاء، 25 أبريل 2018 07:47 م
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طالبة جامعية ويخطر بوقف بناء منزلين فى الخليل

الأربعاء، 25 أبريل 2018 07:14 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طالبة جامعية ويخطر بوقف بناء منزلين فى الخليل قوات الاحتلال الإسرائيلى


أ ش أ
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 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، طالبة فلسطينية من جامعة فلسطين التقنية "خضوري/ العروب" بالخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة الجامعية ابتهال خضر عثمان ابريوش (20 عاما)، من بلدة بيت كاحل، أثناء خروجها من الجامعة".
من ناحية أخرى، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، بوقف العمل فى منزلين، واستولت على حفار ومركبة شحن، فى بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.


وقال الناشط الإعلامى محمد عوض - فى تصريح - إن قوات الاحتلال، ترافقها ما تسمى بالإدارة المدنية والتنظيم، داهموا المنطقة، وسلموا المواطن الفلسطينى باسم خضر عبد المحسن العلامى إخطارا بوقف العمل فى ترميم منزله القديم، والمواطن حمد خليل حمد العلامى فى منزله قيد الإنشاء.


وأضاف، أن قوة أخرى من جيش الاحتلال داهمت بيت زعتا شرق البلدة، واستولت على حفار، وشاحنة نقل، كانا يعملان فى حفر بئر مياه، وتم نقلهما لمعسكر عصيون الاحتلالى شمال البلدة.

 

 


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