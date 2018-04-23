ننشر توصيات المؤتمر الدولى التاسع للتنمية والبيئة فى الوطن العربى بجامعة أسيوط







أسيوط ـ محمود عجمى

شهدت جامعة أسيوط ختام وقائع المؤتمر الدولي التاسع للتنمية و البيئة فى الوطن العربي، والذي نظمه مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع.

وقال الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات و البحوث البيئية بالجامعة، في بيان اليوم الاثنين، أن المؤتمر شهد فى نسخته التاسعة مشاركة نحو 345 مشاركاً من مختلف الدول العربية بالإضافة إلى عدد من الباحثين المهتمين بشئون البيئة من المراكز البحثية ووزارة البيئة وهيئة الطاقة الذرية ووزارة النقل والشركات والمؤسسات الصناعية والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال البيئة، والذين ساهموا بنحو 110 بحث علمي بالإضافة إلى 31 بحثاً معلقاً وذلك من خلال 15 جلسة علمية.

وأوضح الدكتور ثابت عبد المنعم، أن الأبحاث التي تضمنتها جلسات المؤتمر أسفرت عن عدداً من التوصيات الهامة والتي تضمنت ضرورة وضع تصور مستقبلي للموارد المائية مع تنميتها لمواجهة التغيرات المناخية القادمة من خلال ترشيد استخدام المياه والاتجاه لتحليه واستخدام مياه البحار، عمل نماذج مصغرة للمشروعات التنموية التي تحافظ على الموارد البيئية من خلال دعم المشاركة بين قطاع الحكومات العربية ومراكز البحوث والدراسات البيئية، ودعم جهود التنمية المستدامة فى المنطقة العربية ودعم التنمية بمفهومها الشامل من خلال الموازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

والتأكيد على إدراج مادة البيئة فى المناهج الدراسية اليومية فى مراحل التعليم المختلفة، الاستفادة القصور من تدوير المخلفات بأنواعها المختلفة لتقليل التلوث البيئي، إنشاء هيئات بكافة الأجهزة الإعلامية بالدول العربية تختص برفع مستوى الوعي البيئي وتهتم بالقضايا البيئية، استخدام البدائل البيولوجية الآمنة لمكافحة الآفات الزراعية باعتبارها معوقاً للتنمية البيئية باستخدام الهندسة الوراثية فى مكافحة هذه الآفات، إنشاء مجلس تعاون عربي بيئي لدعم التعاون فى مجال التنمية البيئية تكون نواته مراكز البحوث البيئية فى الجامعات العربية، وضع ضوابط دولية للحد من انتشار العشوائيات والجيوب غير الحضرية داخل المدن الكبرى بالدول العربية .

كما أكدت توصيات المؤتمر على الحاجة الماسة إلى إنشاء صندوق عربي ممول ن كافة الدول العربية تحت رعاية مراكز البحوث البيئية فى الجامعات العربية وتحت مظلة الجامعة العربية لدعم أنشطة الحرف التراثية والصناعات التقليدية وحمايتها من التعرض للاندثار، إلى جانب التأكيد على أهمية دراسة أنماط التغيرات المناخية لكونها تعكس بجلاء النظم الطبيعية على الاستجابة لتغيرات المناخية، معالجة مشكلات البيئة إعلاميا بشكل دائم وإستراتيجية مستمرة بدلاً من معالجتها بشكل موسمي مرتبط بأزمات البيئة، تعميق وعى الرأي العام بمشكلات البيئة إعلاميا عن طريق الإعلام الجديد، كما شددت توصيات المؤتمر على ضرورة الاهتمام بالمحميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي، وكذلك ضرورة الاستثمار العربي فى المجال الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني خاصة فى الدول ذات الموارد الكبرى .