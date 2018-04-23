محافظ الغربية لـ"محمد صلاح": أنت الابن البار لأهل بلدك ونفخر بك







الغربية محمد طارق

هنأ اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اللاعب الدولى محمد صلاح وذلك لحصولة على أفضل لاعب كرة قدم فى الدورى الانجليزى.

وقال اللواء أحمد ضيف صقر فى بيان :"يسعدنى ويشرفنى بالأصاله عن نفسى وبالإنابه عن شعب محافظة الغربية الذى أنت تنتمى إليه أن أقدم بكل فخر تهانينا القلبية بمناسبة فوزكم كأفضل لاعب كرة قدم فى الدورى الانجليزى وتربعك على عرش اللاعبين المحترفين فى إنجلترا، وحصولك أيضا على أعلى نسبة تصويت للتتوج بالجائزة".

وأضاف محافظ الغربية، ونحن نهنئ أنفسنا أيضا بهذا التتويج والجائزة لأنك ابن من أبنائنا الذى تفخر به محافظة الغربية خاصة وفخر بك الوطن العربى لبطولاتك المستمرة ورفع رايته عاليا، فأنت الابن البار لأهل محافظة الغربية التى يكنوا لك كل تقدير واحترام.

وتابع، هنيئا لك ولمصر ووطنك العربى بأكمله بهذا التتويج وهذه الجائزة ونحن نفخر بأنك أول لاعب مصرى يفوز بهذه الجائزة، مع تمنياتى وشعب محافظة الغربية بدوام التفوق والنجاح.



محمد صلاح