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دبلوماسى صينى: التسوية السياسية هى المخرج الوحيد للأزمة السورية

الإثنين، 23 أبريل 2018 12:56 م
دبلوماسى صينى: التسوية السياسية هى المخرج الوحيد للأزمة السورية جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية


(أ ش أ)
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اعتبر المبعوث الصينى الخاص لسوريا شيه شياو يان أن التوصل إلى تسوية سياسية هو المخرج الوحيد من الأزمة السورية الحالية.

وأعرب شيه - فى مؤتمر صحفى عقده فى القاهرة ونقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع فى سوريا، وحث الدول المعنية على تهدئته واللجوء إلى الحوار.

و أكد أن "الصين ترفض دائما استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة فى العلاقات الدولية"، مؤكدا ضرورة احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضى سوريا.

وقال شيه إن الصين مقتنعة بعدم وجود حل عسكرى للقضية السورية وإن السبيل الوحيد هو التسوية الدبلوماسية وحث كافة الأطراف المعنية بالأزمة السورية على العودة إلى مسار محادثات السلام.

كما أكد الدبلوماسى الصينى رفض بلاده لأى استخدام للأسلحة الكيماوية مؤكدا ضرورة إجراء تحقيق شامل وعادل وموضوعى فى الهجوم المزعوم بالغاز فى سوريا.

 


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