صور.. محافظ البحر الأحمر يشارك فى ملتقى سوق السفر العربى بدبى







البحر الأحمر - عماد عرفة

ترأس اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين، للمشاركة فى ملتقى سوق السفر العربى المنعقد فى الفترة من اليوم بمدينة دبى.

كما شارك فى الملتقى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة.

وعرض داخل الجناح المصرى بالملتقى، أفلاما وثائقية عن سواحل البحر الأحمر، قامت بإعدادها هيئة تنشيط السياحة، وكذلك مستوى فنادق والمتتجعات المختلفة على سواحل البحر الأحمر، والبيئة الخلابة التى وهبها الله لمصر، كذلك تم عرض منشورات دعائية للسياحة المصرية.

ومن جانبه، قال إيهاب شكرى، القائم بأعمال غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، وأحد مديرى كبرى الشركات السياحية المشاركة فى الملتقى العربى للسفر والسياحة بدبى، أن مشاركة مصر فى سوق السفر العربى ATM ستكون متميزة ومختلفة هذا العام، حيث سيكون هناك شاشات عرض للأماكن السياحية المصرية بتقنيةالواقع الافتراضى "Virtual Reality".

وأضاف مدير أحدى الشركات السياحية الكبرى لـ"اليوم السابع"، أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، يحرص على تمثيل المحافظة فى كل الأسواق السياحية الدولية لتنشيط وجذب السياحة للبحر الأحمر، مؤكدا على أن المشاركة فى الملتقى تأتى فى ظل الخطة التى تنتهجها مصر نحو جذب المزيد من السياحة العربية، حيث إنه يعد فرصة جيدة للتواصل بشكل فعال مع شركاء المهنة فى السوق العربية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ومناقشة سبل الترويج السياحى المشترك لزيادة الحركة السياحية العربية البينية.

وكشف شكرى أن محافظ البحر الأحمر، التقى على هامش الملتقى بعدد كبير من ممثلى شركات السياحة العربية لجذب السياحة للبحر الأحمر، كذلك منظمى الرحلات وشركات الطيران، بالإضافة إلى اللقاءات الإعلامية مع وكالات الأنباء والصحف والقنوات العربية والعالمية.

جدير بالذكر إلى أن الملتقى العربى الدولى للسياحة والسفر ATMيعد أحد أهم الفعاليات السياحية وأبرزها عالميًا فيما يتعلق بحركة السياحة الدولية الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط، وتشارك مصر هذا العام بجناح مساحته 423 م 2، يضم 42 مشارك، منهم 19 شركة، و19 فندقا ، وشركة مصر للطيران ، وشركة Air Cairo، بالإضافة إلى جناح خاص بالمقاصد السياحية فى محافظتى البحر الأحمرو جنوب سيناء، وجناح مجمع لقطاع الأعمال " غرفة الشركات- غرفة الفنادق- الاتحاد المصرى للغرف السياحية".