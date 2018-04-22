الجيش السورى يكثف الضربات الجوية ضد بؤرة لمسلحى المعارضة قرب دمشق







رويترز

أظهرت لقطات بثها التلفزيون السورى أن ضربات جوية استهدفت منطقة تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق، اليوم الأحد، فى حين تكثف القوات الحكومية جهودها لسحق آخر معقل للمقاتلين قرب العاصمة.

وأظهرت اللقطات الحية تصاعد أعمدة الدخان الكثيف من حى الحجر الأسود فى حين كان يسمع أزيز الطائرات المحلقة فى سماء المنطقة.

والمنطقة جزء من جيب إلى الجنوب مباشرة من دمشق يضم مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ويسيطر عليه متشددون من تنظيم داعش وجبهة النصرة، وهو متاخم لجيب تسيطر عليه جماعات معارضة أخرى تقاتل تحت راية الجيش السورى الحر.

ويسعى الرئيس بشار الأسد المدعوم من إيران وروسيا لسحق آخر جيوب محاصرة للمعارضة بعد أن هزم مسلحى المعارضة فى الغوطة الشرقية التى كانت آخر أكبر معقل لهم قرب العاصمة.

وبدأ مقاتلو المعارضة اليوم الأحد الانسحاب من جيب كانوا يسيطرون عليه يقع شمال شرقى دمشق فى منطقة القلمون الشرقى بموجب اتفاق استسلام مع الحكومة. ويجرى نقلهم لمنطقة تسيطر عليها المعارضة على الحدود مع تركيا.

وباستعادة القلمون الشرقى والجيب الواقع إلى الجنوب من دمشق لم يتبق للمعارضة سوى جيب واحد محاصر شمالى مدينة حمص لكن مازالت أجزاء كبيرة من الأراضى السورية على الحدود مع الأردن وإسرائيل وتركيا والعراق خارج سيطرة الأسد.

ويسيطر المعارضون على أراض فى جنوب غرب وشمال غرب البلاد ويسيطر مقاتلون أكراد مدعومون من الولايات المتحدة على أراض فى شمال وشرق سوريا.