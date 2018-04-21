ماليزيا تنظر فى احتمالية تورط "عملاء أجانب" بحادث اغتيال أكاديمى فلسطينى

ماليزيا تنظر فى احتمالية تورط "عملاء أجانب" بحادث اغتيال أكاديمى فلسطينىالسبت، 21 أبريل 2018 03:41 م
نائب رئيس الوزراء الماليزى أحمد زاهد حميدى
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قال نائب رئيس الوزراء الماليزى أحمد زاهد حميدى اليوم السبت، إن الحكومة الماليزية تنظر فى احتمالية تورط "عملاء أجانب" فى اغتيال المهندس الأكاديمى الفلسطينى فادى البطش.
وأضاف زهيدى - فى تصريحات أدلى بها لوسائل إعلامية محلية حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- أن التحقيقات الأولية أظهرت أن منفذى الحادث هم رجال ذو "بشرة بيضاء" وكانوا يقودون دراجة نارية.
يذكر أن السلطات الماليزية عُثرت على جثة البطش مقتولا بطلقات نارية، وهو فى طريقه إلى مسجد لأداء صلاة الفجر، فى شارع ميرانتى بمحافظة سيتابك فى وقت مبكر من صباح اليوم.
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