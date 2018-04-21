video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ماليزيا تنظر فى احتمالية تورط "عملاء أجانب" بحادث اغتيال أكاديمى فلسطينى

السبت، 21 أبريل 2018 03:41 م
ماليزيا تنظر فى احتمالية تورط "عملاء أجانب" بحادث اغتيال أكاديمى فلسطينى نائب رئيس الوزراء الماليزى أحمد زاهد حميدى


كوالالمبور (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال نائب رئيس الوزراء الماليزى أحمد زاهد حميدى اليوم السبت، إن الحكومة الماليزية تنظر فى احتمالية تورط "عملاء أجانب" فى اغتيال المهندس الأكاديمى الفلسطينى فادى البطش.

وأضاف زهيدى - فى تصريحات أدلى بها لوسائل إعلامية محلية حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- أن التحقيقات الأولية أظهرت أن منفذى الحادث هم رجال ذو "بشرة بيضاء" وكانوا يقودون دراجة نارية.

يذكر أن السلطات الماليزية عُثرت على جثة البطش مقتولا بطلقات نارية، وهو فى طريقه إلى مسجد لأداء صلاة الفجر، فى شارع ميرانتى بمحافظة سيتابك فى وقت مبكر من صباح اليوم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أكاديمى فلسطينى يتوقع فك ارتباط حماس بـ"الإخوان" فى وثيقتها السياسية الجديدة

أكاديمى فلسطينى: العرب منشغلون بأمورهم الداخلية والدور المصرى الأبرز

ماليزيا

فلسطين

اخبار ماليزيا

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الإسكان توافق على منح مهلة للسداد للفائزين بقرعة الأراضى المتميزة

الإسكان توافق على منح مهلة للسداد للفائزين بقرعة الأراضى المتميزة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات

بالأسماء.. ننشر حركة التنقلات بوزارة الداخلية.. هشام عامر مديرا لمباحث قنا.. أشرف رياض بالموانئ.. حسام فوزى للأحوال المدنية.. وضخ دماء جديدة فى الصعيد.. والاهتمام بملف الثأر والسلاح والمخدرات على رأس الأولويات

الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات

الحكومة توفر 350 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من 2018.. نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات: 1.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتناهية فى 3 أشهر .. و51 % من تمويلات 2017 تم توجيهها للسيدات

رسمياً.. طاقم حكام مصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك الخميس المقبل

رسمياً.. طاقم حكام مصرى لإدارة قمة الأهلى والزمالك الخميس المقبل

فيديو..محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثانى فى وست بروميتش ويحقق رقما قياسيا

فيديو..محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثانى فى وست بروميتش ويحقق رقما قياسيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة