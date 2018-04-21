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برلمانية عراقية: تنظيم "داعش" اختطف أكثر من 2000 شخص بمحافظة نينوى

السبت، 21 أبريل 2018 11:05 ص
برلمانية عراقية: تنظيم "داعش" اختطف أكثر من 2000 شخص بمحافظة نينوى تنظيم داعش - أرشيفية


أ ش أ
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كشفت البرلمانية العراقية فرج السراج، أن هناك أكثر من 2000 شخص مختطفين لدى تنظيم داعش الإرهابى بمحافظة نينوى لم يعرف مصيرهم حتى الآن.

وقالت السراج - فى تصريحات اليوم السبت - "إن مجلس النواب العراقى أرسل قائمة الأسماء إلى الحكومة العراقية للمطالبة بمعرفة مصير هؤلاء أحياء أم أموات"، وأشارت البرلمانية العراقية، إلى أن عدد البلاغات عن المفقودين فى الموصل القديمة وصل إلى نحو 9 آلاف بلاغ، بينما عدد الجثث التى تم استخراجها حتى الآن لم تتجاوز 3 آلاف جثة، ومن بينهم جثث مسلحى التنظيم، من جانبه، أكد مصطفى السعدون مدير مركز العراقى لحقوق الإنسان، أن الجهود الحكومية لانتشال الجثث فى شوارع الموصل ضعيفة للغاية.

 


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