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أبو مازن وماكرون يبحثان هاتفيا آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

السبت، 21 أبريل 2018 02:55 م
أبو مازن وماكرون يبحثان هاتفيا آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ونظيره الفلسطينى محمود عباس


وكالات الأنباء
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تلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وأكد الرئيس ماكرون للرئيس عباس أنه سينقل الموقف الفلسطينى بوضوح خلال لقائه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب  خلال اليومين المقبلين، واستيضاح المخططات الأمريكية فيما يتعلق بعملية السلام.

وأكد الرئيس الفرنسى، على موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس الموقف الأوروبى ووفق حل الدولتين.

وأشار الرئيس ماكرون، إلى أهمية استكمال جهود المصالحة الفلسطينية والتى تصب فى صالح الموقف الفلسطينى التفاوضى.

ومن جانبه، شكر الرئيس عباس، نظيره الفرنسى على مواقف فرنسا وجهودها ودعمها للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، والدعم الاقتصادى لبناء المؤسسات الفلسطينية.

وأطلع سيادته نظيره الفرنسى على نتائج القمة العربية الأخيرة التى عقدت فى المملكة العربية السعودية، وأكدت فيها الدول العربية التزامها بخطة السلام المقدمة من الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولى للسلام، وإنشاء آلية متعددة الأطراف، وانضمام فلسطين عضوا كاملا فى الأمم المتحدة.

 


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