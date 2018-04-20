صور.. قافلة طبية توقع الكشف الطبى على 1200 شخص بالفيوم

وقعت قافلة طبية للعيون الكشف الطبى على 1200 مواطن بقرية سرسنا بمركز طامية بمحافظة الفيوم.

وقال حمدى الطحاوى شيخ البلد، إن القافلة تنظمها عدد من المؤسسات الخيرية، وتم خلال القافلة توقيع الكشف على مرضى العيون بالقرية، وصرف أدوية لهم، وتم تحديد عدد من العمليات الجراحية للحالات التى تتطلب إجراء عمليات.