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إحباط تسلل 21 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

الجمعة، 20 أبريل 2018 03:04 م
إحباط تسلل 21 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل -أرشيفية


مطروح _ حسن مشالى
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تمكنت قوات الأمن بمطروح، من إحباط تسلل 21 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بالتحفظ 21 متهما، تم ضبطهم بمعرفة قوات حرس الحدود، وذلك أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.


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