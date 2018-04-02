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الإثنين، 02 أبريل 2018 11:17 م
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اليمن: المدفعية دكت تجمعات حوثية بمسقط رأس زعيم الميليشيات بصعدة

الإثنين، 02 أبريل 2018 11:02 م
اليمن: المدفعية دكت تجمعات حوثية بمسقط رأس زعيم الميليشيات بصعدة الجيش اليمنى - أرشيفية





أ ش أ
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أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، أن المدفعية دكت تجمعات ميليشيات الحوثى فى مسقط رأس زعيم المتمردين، بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ انتهاء حرب التمرد الحوثية السادسة عام 2009.


وقال المركز الإعلامى للجيش اليمنى - فى بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن مدفعية الجيش دكت تجمعات لميليشيات الحوثى فى جبل الجميمة القريب من ضريح حسين الحوثى بمران، يأتى ذلك بعد نجاح الجيش اليمني، بدعم من التحالف فى فتح جبهة خامسة جديدة فى صعدة بمديرية الظاهر التى تبعد 10 كيلومترات فقط عن منطقة مران مسقط رأس زعماء التمرد الحوثي.
وأضاف البيان أنه فى الجوف حررت القوات مواقع جديدة فى مديرية برط المحاذية لمديرية الحشوة بمحافظة صعدة.


من جانب أخر، ذكر مصدر عسكرى يمني، أن الجيش حرر عددًا من المواقع فى مديرية برط شمال الجوف، أهمها جبل الشعير الاستراتيجى الواقع بين محافظتى الجوف وصعدة، مؤكدًا تكبد ميليشيات الحوثى خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات خلال المعارك.

 

 

 


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