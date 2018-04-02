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الفريق مهاب مميش يشهد الاحتفال باليوم العالمى للتوحد

الإثنين، 02 أبريل 2018 02:38 م
الفريق مهاب مميش يشهد الاحتفال باليوم العالمى للتوحد مميش يكرم أمهات ذوى الاحتيجات الخاصة





الإسماعيلية – جمال حراجى
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شهد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الإثنين، احتفالية مركز الهيئة لرعاية ذوى القدرات الخاصة باليوم العالمى للتوحد "الأوتيزم"، بحضور الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة وذلك بنادى الشاطئ التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

 

وأكد الفريق مميش حرص الهيئة على المشاركة الفعالة فى كافة الفعاليات والأنشطة المتعلقة بذوى القدرات الخاصة، تأكيداً على حقهم فى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية من خلال نشر الوعى اللازم وتأهيل أولياء الأمور يما يمكن معه إعادة دمجهم مرة أخرى فى المجتمع.

 

فيما قدم الدكتور ممدوح تركى رئيس مركز الهيئة لرعاية ذوى القدرات الخاصة الشكر للفريق مميش على اهتمامه البالغ بذوى القدرات الخاصة، مؤكداً أهمية الاحتفالية فى إطار الدور التوعوى للمركز لإلقاء الضوء على مرض التوحد والتعريف به.

 

خلال الاحتفالية كرم الفريق مهاب مميش عدداً من أمهات الأطفال من ذوى القدرات الخاصة من المترددات على المركز ووجه لهم الشكر على مثابرتهن فى علاج أبنائهن ورعايتهم.


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