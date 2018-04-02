الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن متأثرا بجراحه خلال تظاهرات العودة فى غزة







كتب - أحمد جمعة

استشهد مواطن فلسطينى، صباح اليوم الاثنين، متأثرا بجراح أصيب بها خلال تظاهرات العودة التى جرت الجمعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، أن المواطن فارس الرقب 29 عاما استشهد متأثرا بجراحه التى أصيب بها الجمعة الماضية بعيار نارى فى البطن شرق خان يونس.

وكان 16 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 140 آخرين خلال التظاهرات التى جرت الجمعة.