الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن متأثرا بجراحه خلال تظاهرات العودة فى غزة

الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن متأثرا بجراحه خلال تظاهرات العودة فى غزةالإثنين، 02 أبريل 2018 10:00 ص
الاشتباكات فى الأراضى المحتلة
كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق
استشهد مواطن فلسطينى، صباح اليوم الاثنين، متأثرا بجراح أصيب بها خلال تظاهرات العودة التى جرت الجمعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وأعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، أن المواطن فارس الرقب 29 عاما استشهد متأثرا بجراحه التى أصيب بها الجمعة الماضية بعيار نارى فى البطن شرق خان يونس.
وكان 16 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 140 آخرين خلال التظاهرات التى جرت الجمعة.
إضافة تعليق
أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة
تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة