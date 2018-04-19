مصدر سورى: دمشق تسلم روسيا صاروخى كروز غير منفجرين بعد الضربة الأمريكية







دمشق (أ ش أ)

أعلن مصدر بوزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، تسليم الجيش السورى صاروخى كروز غير منفجرين إلى روسيا بعد العثور عليهما عقب الضربة الصاروخية الأمريكية على سوريا يوم 14 أبريل الحالى.

وأوضح المصدر - فى تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن الصاروخين اللذين لم ينفجرا خلال الضربة الصاروخية الأمريكية على سوريا تم العثور عليهما من قبل الجيش السوري، وكلاهما فى حالة جيدة، وتم تسليم الصاروخين إلى ضابط روسى أمس الأول، ثم تم إرسالهما لروسيا أمس على متن طائرة.



ولم تحصل وكالة أنباء (تاس) حتى الآن على أى تأكيد رسمى لتلك المعلومات من وزارة الدفاع الروسية.