بطريرك روسيا وبابا الفاتيكان يدعوان قادة العالم للعمل من أجل السلام فى سوريا

بطريرك روسيا وبابا الفاتيكان يدعوان قادة العالم للعمل من أجل السلام فى سورياالثلاثاء، 17 أبريل 2018 05:32 م
سوريا - أرشيفية
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دعا بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، وبابا الفاتيكان فرانسيس، مجلس الأمن والقادة الدوليين لتجاوز الخلافات والعمل معا من أجل السلام فى سوريا والعالم.
جاء ذلك فى بيان مشترك لهما اليوم الثلاثاء بشأن تدهور الوضع فى سوريا.
وقال رئيس قسم العلاقات الخارجية للكنيسة فى بطريركية موسكو المترابوليت هيلاريون إن البيان أكد أن الأعمال العدائية الجارية فى الشرق الأوسط - التى تسببت فى معاناة هائلة خلال السنوات الأخيرة وأودت بحياة الآلاف من الناس وأجبرت الملايين على الفرار - تهدد الآن بالتحول إلى صراع عالمى.
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