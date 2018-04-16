الجبير: قمة القدس تؤكد الرغبة العربية فى إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية







وكالات

أكد وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير أن القمة العربية الـ 29 ركزت على مختلف القضايا والتحديات التى تواجه الدول العربية .

وأوضح معاليه فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده مساء أمس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الاستاذ أحمد أبو الغيط عقب اختتام أعمال القمة أن تسمية القمة بـ " قمة القدس "يعود إلى الرغبة القوية فى إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية التى تمثل القضية المركزية والأساسية للعرب بعد أن أثرت عليها الأزمات المتفاقمة فى المنطقة .

وقال: " إن الدول العربية والإسلامية تشعر بالحاجة لإبراز هذه القضية فى ظل الحاجة الماسة لمساعدة الفلسطينيين فى الحصول على حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس " ، لافتا النظر إلى الدعم السخي، الذى قدمته وتقدمه المملكة لأشقائها فى فلسطين فى جميع المناسبات العربية والعالمية بما يسهم بفعالية فى تحقيق العيش الكريم للشعب الفلسطينى وتمكين الحكومة الفلسطينية من تعزيز اقتصادها .