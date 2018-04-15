صور .. محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء بمركز أبوقرقاص







المنيا- حسن عبد الغفار

قدم عصام البديوى، محافظ المنيا واجب العزاء لأسرة الشهيد مجند، طارق محمد أحمد عبدالحميد، ابن قرية الفقاعى مركز أبوقرقاص، والذي استشهد بالعملية العسكرية سيناء 2018.

رافق المحافظ العقيد أكرم على،المستشار العسكري للمحافظة،العقيد محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص وعدد من القيادات التنفيذية.

أعرب المحافظ عن خالص مواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء الأبرار،وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد المحافظ أن حق هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، سيأتي بعزيمة رجال مصر البواسل وإخوانهم في القوات المسلحة والشرطة، لافتًا إلى استمرار بذل المزيد من الجهود لاجتثاث الإرهاب وإقتلاع جذوره والمُضِى في طريق التقدم والبناء في كافة القطاعات والمجالات للنهوض بالوطن ورفعة شأنه.



محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد



محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد



محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد