صور.. كلية الآداب تحصد بطولة الشطرنج طالبات بجامعة المنيا







المنيا حسن عبد الغفار

نظمت إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا والدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بطولة الشطرنج طالبات لمختلف كليات الجامعة تنفيذا لخطة النشاط الإجتماعى خلال الفصل الدراسى الثاني.

المسابقة نظمت بهدف إعداد الطلاب للمنافسة على المستوى القمى على مستوى الجامعات المصرية، وشارك بالبطولة 36 طالبة وتم تطبيق النظام السويسرى فى البطولة ولعبت كل طالبة 5 مباريات.

وأسفرت النتائج عن فوز كلية الآداب بالمركز الأول وجاءت كلية الألسن فى المركز الثانى وكلية التربية فى المركز الثالث وتم توزيع الجوائز على الفائزين وتم تسليم كلية الآداب كأس البطولة.

أشرف على المسابقة الدكتور هانى العربى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعماد زكى مدير عام رعاية الطلاب وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات ورانده على ومحمود منصور مسئولى النشاط.



كلية الآداب تحصد بطولة الشطرنج



كلية الآداب تحصد بطولة الشطرنج



كلية الآداب تحصد بطولة الشطرنج



كلية الآداب تحصد بطولة الشطرنج