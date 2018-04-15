أمن الإسكندرية يضبط مصنع أعلاف دواجن غير مطابقة للمواصفات

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط خ خ ع 48 سنة صاحب مصنع أعلاف "بدون ترخيص" بدائرة قسم أول العامرية لقيامة بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم بتصنيع أعلاف الدواجن الغير مطابقة للمواصفات مستخدماً مستلزمات إنتاج منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر.

وتم ضبط 5 أطنان أعلاف دواجن منتج نهائى غير مطابق للمواصفات و4.5 طن منشط نمو وعدد 3 طن جير مطفى و1600كجم جرانتين و 1250كجم ملح متحجر جميعها مستلزمات إنتاج، تحرر المحضر جنح قسم أول العامرية وجارى العرض على النيابة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط م ع م 60 سنة صاحب مصنع حلوى "بدون ترخيص" بدائرة قسم مينا البصل " لقيامة بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم بتصنيع حلوى المولد مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر فى عملية التصنيع وضُبط 7800 قطعة حلوى مولد منتج نهائى و 1.250 طن مستلزمات إنتاج، تحرر المحضر جنح قسم مينا البصل وجارى العرض على النيابة.

وتم ضبط م م ص 37 سنة المدير المسئول عن ثلاجة تجميد بدائرة قسم كرموز لقيامة بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم بحيازة سبيط مستورد ويقوم بحله من التجميد وبيعه لجمهور المستهلكين على أنه سبيط محلى طازج للاستفادة من فارق السعر بين الصنفين وضُبط 1280 كيلو سبيط، تحرر المحضر جنح قسم كرموز وجارى العرض على النيابة.