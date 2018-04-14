video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 01:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

هيئة تونسية: مقاضاة الرئيس الأسبق بن على وعدد من وزرائه بتهمة التعذيب

السبت، 14 أبريل 2018 01:06 ص
هيئة تونسية: مقاضاة الرئيس الأسبق بن على وعدد من وزرائه بتهمة التعذيب زين العابدين بن على الرئيس السابق


تونس (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت "هيئة الحقيقة والكرامة" فى تونس، الجمعة، أنها سلّمت إلى القضاء المختص ملفين متعلقين بانتهاكات إنسانية "جسيمة" تورط فيها عشرات الأشخاص بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن على وعدد من وزرائه السابقين.

وقالت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين "لقد توصلنا فى القضايا التى سلمناها (للقضاء) الى من اعطى الاوامر والى المنفذين وحتى كاتب الدولة والوزير ورئيس الدولة".

وتابعت فى تصريح لوكالة فرانس براس أنّ الهيئة جمعت "ادلة ملموسة تبين ان بن على قام بنفسه بتزييف القضية استنادا لمقترحات من احد وزرائه"، كما أكدت أن الأدلة "تكشف عن وثائق مكتوبة بخط اليد او وقعها مسؤولون سامون فى الدولة علموا بالجرائم وشاركوا فيها".

وانهار نظام زين العابدين بن على (1987-2011) اللاجئ فى السعودية اثر احتجاجات، وحكم سلفا بالسجن فى قضايا تعذيب، وشددت الهيئة على ما وصفته بـ"جرائم ممنهجة" ومنظمة من أعلى المستويات. ولفتت بن سدرين الى أن هناك "مئات الضحايا، وفى المقابل بضع عشرات من ممارسى التعذيب وهم فى الاغلب نفس الاشخاص".

وطلبت الهيئة أن يحضر مرتكبو هذه الانتهاكات أمامها ويعترفوا بأفعالهم ويقدموا اعتذاراتهم للضحايا، وهو ما لم يحصل، ما دفعها إلى تقديم الملفات الى القضاء المختص رغبة منها فى مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب.

وبعد أربع سنوات من العمل على تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والفساد ما بين 1955 و2013، سلمت الهيئة ملفها الثانى الجمعة للقضاء المتخصص فى هذه الحالات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة تونسية تنتقد تعطيل المصادقة على قانون البلديات فى البرلمان

هيئة تونسية

مقاضاة الرئيس الأسبق

بن على

تهمة التعذيب




لا تفوتك
"استثمارات قطر فالصو".. "الحمدين" يبدد أموال الشعب القطرى فى العالم

"استثمارات قطر فالصو".. "الحمدين" يبدد أموال الشعب القطرى فى العالم

محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

محمد الننى أفضل لاعب فى إياب ربع نهائى اليوروباليج

قرعة نصف نهائى دورى أبطال أوروبا تضع محمد صلاح فى مواجهة ناديه السابق.. ليفربول يواجه روما وبايرن ميونخ مع ريال مدريد.. الننى فى مهمة صعبة مع أرسنال أمام أتلتيكو مدريد باليوروباليج.. ومارسيليا مع سالزبورج

قرعة نصف نهائى دورى أبطال أوروبا تضع محمد صلاح فى مواجهة ناديه السابق.. ليفربول يواجه روما وبايرن ميونخ مع ريال مدريد.. الننى فى مهمة صعبة مع أرسنال أمام أتلتيكو مدريد باليوروباليج.. ومارسيليا مع سالزبورج

جرائم الاحتلال الإسرائيلى عرض مستمر..مستوطنون يحرقون مسجداً فى مدينة نابلس بالضفة الغربية..أبو مازن يدين ويدعو المجتمع الدولى لحماية الأماكن الدينية..الفصائل الفلسطينية تؤكد : مقاومة إرهاب المستوطنين حق مشروع

جرائم الاحتلال الإسرائيلى عرض مستمر..مستوطنون يحرقون مسجداً فى مدينة نابلس بالضفة الغربية..أبو مازن يدين ويدعو المجتمع الدولى لحماية الأماكن الدينية..الفصائل الفلسطينية تؤكد : مقاومة إرهاب المستوطنين حق مشروع

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الزمالك يطالب عبد الله السعيد بالصمت فى رسالة خاصة

الزمالك يطالب عبد الله السعيد بالصمت فى رسالة خاصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة