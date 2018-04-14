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"ضمان الجودة "ينظم أولى فعالياته بكلية تعليم صناعى بسوهاج

السبت، 14 أبريل 2018 01:52 م
"ضمان الجودة "ينظم أولى فعالياته بكلية تعليم صناعى بسوهاج فعاليات كلية التعليم الصناعى بسوهاج


سوهاج – محمود مقبول
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عقد مركز ضمان الجودة والاعتماد بكلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج ورشة العمل الأولى، تحت عنوان "كيفية إعداد الخطة الإستراتيجية والسيرة الذاتية" لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حاضر فيها الدكتور أحمد حسانين أستاذ كلية العلوم، بقاعة الاجتماعات بالكلية بمقرها في الحويتي.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن الخطة الإستراتيجية بالتعليم العالي تتضمن تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم وفقا للمتغيرات على كافة المستويات وبما يضمن توفير أعضاء فاعلين فى مصر في إطار من القيم والأخلاق وبما يساهم فى تقدم البحث العلمي والمعرفة والتكنولوجيا، مشيرًا الى أن الجامعة لديها خطة لدعم الكليات بهدف تفعيل متطلبات الجودة بها لتأهيل عدد منها للحصول على الاعتماد.

وأضاف الدكتور أحمد عبد الرحيم، عميد الكلية أن الخطة الاستراتيجية تعتبر من احدى المهارات الأساسية لعملية القيادة في أى مؤسسة ومن أهم العناصر الرئيسية اللازمة لنجاح أي إدارة بداخلها، فهي تعد الخارطة التي ترشد إلى الطريق الصحيح.

وأشارت الدكتورة أمل عبد الوارث، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية إلى أن من أهم أهداف الوحدة نشر ثقافة الجودة بین العاملین بالكلیة وأعضاء ھیئة التدریس والطلاب وتنمية قدراتهم في مجال الجودة ، متابعة تطبیق الأقسام والوحدات الأخرى لآلیات نظم الجودة والتقویم المستمر سواء للقدرة المؤسسیة او للفاعلیة التعلیمیة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد حسانين، ما الخطة الإستراتيجية وكيفية إعدادها ومراحل التقييم الداخلي والخارجي للمؤسسة، وما السيرة الذاتية وأهميتها وكيفية كتابتها وما النصائح عند كتابتها.

 


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