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صور .. محافظ قنا : 2 مليار و 176 مليون جنيه تكلفة مشروعات الطرق والكبارى

السبت، 14 أبريل 2018 01:30 م
صور .. محافظ قنا : 2 مليار و 176 مليون جنيه تكلفة مشروعات الطرق والكبارى وزير النقل ومحافظ قنا


قنا - هند المغربى
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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن المحافظة قامت بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى فى مجال الطرق والكبارى فى الأربعة سنوات الماضية بتكلفة بلغت ما يزيد عن 2 مليار و176 مليون جنيه.

وأكد محافظ قنا فى بيان إنه تم الانتهاء من ازدواج طريق قنا سفاجا وازدواج الطريق الصحراوى الغربى قنا سوهاج واعاده رصف وتقويه طريق قفط القصير كما تم تطوير كوبرى قنا العلوى وافتتاح كوبرى المعنا الجديد وافتتاح كوبرى نجع حمادى العلوى وتم الانتهاء من إنشاء كوبرى قوص اعلى السكة الحديد، كما تم رصف ما يزيد على 162 كيلو متر من الطرق الداخلية بمراكز المحافظة.

وأضاف الهجان فى بيان أن محور نقادة قوص والطرق والكبارى الجديدة سوف تساهم فى خدمة مشروع المثلث الذهبى الذى يحمل معه نهضه صناعيه وتجاريه وسياحية وعمرانية ومشروع اقامة مجتمع عمرانى جديد بغرب قنا على مساحة 9 آلاف فدان ومدينة قنا الجديدة الواقعة على مساحة 24 ألف فدان، كما ستجعل من المناطق الصناعيه فى قنا من اهم المناطق الصناعيه على مستوى الجمهوريه، حيث ساعدت شبكة الطرق فى ربطها بكافة المحافظات المجاورة بالإضافة إلى ربطها بموانئ التصدير بالبحر الأحمر.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير النقل والمواصلات لمحافظة قتا للتشغيل التجريبى لكوبرى مزلقان قوص بتكلفة 45 مليون جنيه ووضع حجر الأساس لمحور نقادة قوص بتكلفة استثمارية مليار و200 مليون جنيه.

 

مشروعات الطرق والكبارى بقنا (1)
مشروعات الطرق والكبارى بقنا

 

مشروعات الطرق والكبارى بقنا (2)
مشروعات الطرق والكبارى بقنا 

 

مشروعات الطرق والكبارى بقنا (3)
مشروعات الطرق والكبارى بقنا 

 

مشروعات الطرق والكبارى بقنا (4)
مشروعات الطرق والكبارى بقنا

 

مشروعات الطرق والكبارى بقنا (5)
مشروعات الطرق والكبارى بقنا

 

مشروعات الطرق والكبارى بقنا (6)
مشروعات الطرق والكبارى بقنا

 

مشروعات الطرق والكبارى بقنا (7)
مشروعات الطرق والكبارى بقنا

 

مشروعات الطرق والكبارى بقنا (8)
مشروعات الطرق والكبارى بقنا

 

مشروعات الطرق والكبارى بقنا (9)
مشروعات الطرق والكبارى بقنا

 

مشروعات الطرق والكبارى بقنا (10)
مشروعات الطرق والكبارى بقنا

 

مشروعات الطرق والكبارى بقنا (11)
مشروعات الطرق والكبارى بقنا

 

مشروعات الطرق والكبارى بقنا (12)
مشروعات الطرق والكبارى بقنا

 

مشروعات الطرق والكبارى بقنا (13)
مشروعات الطرق والكبارى بقنا
 
مشروعات الطرق والكبارى بقنا (14)
مشروعات الطرق والكبارى بقنا 

 

مشروعات الطرق والكبارى بقنا (15)
مشروعات الطرق والكبارى بقنا 

 

 
مشروعات الطرق والكبارى بقنا (19)
مشروعات الطرق والكبارى بقنا 

 

مشروعات الطرق والكبارى بقنا (20)
مشروعات الطرق والكبارى بقنا

 

مشروعات الطرق والكبارى بقنا (21)
مشروعات الطرق والكبارى بقنا 

 


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