video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 أبريل 2018 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور..الجيش الفرنسى: الضربة استهدفت موقعان بحمص السورية لتخزين أسلحة كيماوية

السبت، 14 أبريل 2018 05:31 م
صور..الجيش الفرنسى: الضربة استهدفت موقعان بحمص السورية لتخزين أسلحة كيماوية وزيرة الدفاع الفرنسية


رويترز
إضافة تعليق

قال قائد الجيش الفرنسى، اليوم السبت، إن موقعان استهدفتهما الضربات قرب حمص السورية استخدما لتخزين وتجميع أسلحة كيماوية، 
موضحًا أن على مجلس الأمن الدولى الآن تولى القضية السورية بعد الضربات.

وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلى، اليوم السبت، أن كل الصواريخ الفرنسية التى أطلقت على سوريا، فجر السبت، أصابت أهدافها، مشيدة بنجاح المهمة التى نفذت بالتعاون مع واشنطن ولندن، وقالت بارلى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر، "كل صواريخنا أصابت أهدافها"، وأضافت أن قدرة سوريا على انتاج وتخزين اسلحة كيميائية تم تقليصها ألى حد كبير.

وقال لوكوانتر، إن كل الصواريخ التى اطلقتها فرنسا وحلفاؤنا أصابت أهدافها، مشددًا على أن "فاعلية الدفاعات الجوية السورية كانت ضعيفة وربما أقل من ذلك"، ويتناقض هذا الكلام مع ما أعلنته موسكو لجهة أن القوات السورية تمكنت من اعتراض 71 من أصل 103 صواريخ اطلقها الغربيون، وأضاف رئيس الأركان، أن "سلاح الجو السورى لم يتدخل على الاطلاق وبقى فى القواعد وخصوصا حيث الروس موجودون، الأمر الذى أمن له نوعا من الحماية"، كذلك، أكد عدم تدخل موسكو فى هذه العملية، لافتًا إلى أنها اكتفت بمراقبة ما يجرى وحماية وسائلها، ومن جهتها، قالت بارلى، "الوقت الآن هو للعمل الدبلوماسى والإنسانى".

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، نشر تغريدة باللغة العربية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، فسر فيها سبب مشاركة بلاده فى الهجوم على سوريا صباح اليوم، وأرفق ماكرون النص بالصورة التى تظهره ووزير الدفاع فلوران بارلى، وعددا من القادة العسكريين وهم أمام الشاشة يتابعون التطورات.

وزيرة الجيوش الفرنسية
وزيرة الدفاع الفرنسية

جانب من كلمة وزيرة الجيوش الفرنسية
جانب من كلمة وزيرة الدفاع الفرنسية

جانب من المؤتمر الصحفى
جانب من المؤتمر الصحفى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الهند تدعو جميع الأطراف المعنية فى سوريا إلى الحوار والالتزام بضبط النفس

فيديو وصور.. سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: الضربات على سوريا خططنا لها بنجاح

لافروف: أفعال الدول الغربية فى سوريا ليست مقبولة وغير قانونية

سوريا

سوريا الان

العدوان الثلاثى على سوريا

ضرب سوريا

العدوان على سوريا

قصف سوريا

الحرب على سوريا

بشار الاسد

ترامب

روسيا




لا تفوتك
فيديو وصور.. لحظة وصول الرئيس السيسى إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية

فيديو وصور.. لحظة وصول الرئيس السيسى إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية

ترامب: المهمة أنجزت فى سوريا والضربات نفذت بإحكام

ترامب: المهمة أنجزت فى سوريا والضربات نفذت بإحكام

مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة

مصادر سعودية لـ"اليوم السابع": 16 زعيما عربيا يشاركون بـ"قمة الدمام".. والطقس المعتدل يسود أرجاء المدينة.. ومروحيات عسكرية تجوب سماء الظهران تأمينا للوفود المشاركة.. وأبو الغيط يتفقد مقر انعقاد القمة

هنا دمشق من القاهرة.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد العسكرى على الساحة السورية.. الخارجية تؤكد رفضها القاطع لاستخدام أسلحة محرمة دوليا.. وتدعو الدول الكبرى للدفع بالحل السلمى للأزمة بعيدا عن الاستقطاب

هنا دمشق من القاهرة.. مصر تعرب عن قلقها البالغ من التصعيد العسكرى على الساحة السورية.. الخارجية تؤكد رفضها القاطع لاستخدام أسلحة محرمة دوليا.. وتدعو الدول الكبرى للدفع بالحل السلمى للأزمة بعيدا عن الاستقطاب

حيثيات براءة ريهام سعيد من تهمة خطف الأطفال: معدة البرنامج سعت للشهرة

حيثيات براءة ريهام سعيد من تهمة خطف الأطفال: معدة البرنامج سعت للشهرة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة