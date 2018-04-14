صور..الجيش الفرنسى: الضربة استهدفت موقعان بحمص السورية لتخزين أسلحة كيماوية







رويترز

قال قائد الجيش الفرنسى، اليوم السبت، إن موقعان استهدفتهما الضربات قرب حمص السورية استخدما لتخزين وتجميع أسلحة كيماوية،

موضحًا أن على مجلس الأمن الدولى الآن تولى القضية السورية بعد الضربات.

وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلى، اليوم السبت، أن كل الصواريخ الفرنسية التى أطلقت على سوريا، فجر السبت، أصابت أهدافها، مشيدة بنجاح المهمة التى نفذت بالتعاون مع واشنطن ولندن، وقالت بارلى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر، "كل صواريخنا أصابت أهدافها"، وأضافت أن قدرة سوريا على انتاج وتخزين اسلحة كيميائية تم تقليصها ألى حد كبير. وقال لوكوانتر، إن كل الصواريخ التى اطلقتها فرنسا وحلفاؤنا أصابت أهدافها، مشددًا على أن "فاعلية الدفاعات الجوية السورية كانت ضعيفة وربما أقل من ذلك"، ويتناقض هذا الكلام مع ما أعلنته موسكو لجهة أن القوات السورية تمكنت من اعتراض 71 من أصل 103 صواريخ اطلقها الغربيون، وأضاف رئيس الأركان، أن "سلاح الجو السورى لم يتدخل على الاطلاق وبقى فى القواعد وخصوصا حيث الروس موجودون، الأمر الذى أمن له نوعا من الحماية"، كذلك، أكد عدم تدخل موسكو فى هذه العملية، لافتًا إلى أنها اكتفت بمراقبة ما يجرى وحماية وسائلها، ومن جهتها، قالت بارلى، "الوقت الآن هو للعمل الدبلوماسى والإنسانى".

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، نشر تغريدة باللغة العربية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، فسر فيها سبب مشاركة بلاده فى الهجوم على سوريا صباح اليوم، وأرفق ماكرون النص بالصورة التى تظهره ووزير الدفاع فلوران بارلى، وعددا من القادة العسكريين وهم أمام الشاشة يتابعون التطورات.