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رئس جامعة أسيوط ينعى شهداء الهجوم الإرهابى على كمين بسيناء

السبت، 14 أبريل 2018 03:05 م
رئس جامعة أسيوط ينعى شهداء الهجوم الإرهابى على كمين بسيناء الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة


أسيوط - محمود عجمى
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أشاد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط ، بقوة ويقظة رجال القوات المسلحة والتي مكنتهم من إحباط هجوم إرهابي كبير استهدف اقتحام أحد المعسكرات التابعة له فى وسط سيناء ،والذي أسفر عن مقتل 14 تكفيرياً واستشهاد عدداً من رجال القوات المسلحة الباسلة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، في بيان اليوم السبت، أنه منذ إطلاق العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فإن رجال القوات المسلحة الباسلة بالتعاون مع الشرطة المدنية يقدمون أروع الملاحم الوطنية ومثالاً مشرفاً فى التضحية والفداء سوف يذكره التاريخ بأحرف من نور فى حرب مصر ضد الإرهاب وبطولات أبنائها فى تطهير الوطن من البؤر الإرهابية والدفاع عن أمنه واستقراره .

 

 


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