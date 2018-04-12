محافظ البحيرة تشهد مهرجان الصحافة والإعلام التربوى بدمنهور







البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

شهدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة مهرجان معارض الصحافة والإعلام التربوى الذى أقيم بمدرسة عمر مكرم الثانوية بنين بالتعاون مع توجيه الصحافة المدرسية بمديريةالتربية والتعليم.

ويهدف المهرجان إلى تبادل الخبرات الصحفية الفنية والثقافية بين الطلاب والاخصائيين مصحوبا بتطبيق عملى لفنون الصحافة المكتوبة ومساعدة الطلاب على تنمية قدراتهم الابداعية من خلال الاطلاع على افكار الاخرين.

وأشادت محافظ البحيرة بمجلات الحائط والمجلدات الصحفيه التى انطوت على العديد من الاحداث والمنجزات منها تغطية الطلاب لمعرض الكتاب بدمنهور وبعض الاحاديث الصحفية التى اجريت من خلال الطلاب مع المحافظ و إستمعت لشرح مفصل من الطلاب والطالبات عما تنطق به اللوحات المصورة والمقالات المكتوبة او الاحاديث الصحفية التى استعرضت أنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال السنوات الاربع الماضية وكذا منجزات المحافظة فى السنوات السابقة وعن الطفرة التى حدثت فى مصر فى جميع المجالات الخدمية وخاصة فى مجال الصحة والقضاء على مرض فيروس سى كما اشادت ببراعة الطلاب فى استخدام اللغة العربية كتابة والقاءا.

كما قامت المهندسة نادية عبده بحضور جلسة للبرلمان المدرسى بمسرح المدرسة تناول عددا من قضايا النقل والمواصلات والتربية والتعليم والصحة فى محاكاة للبرلمان الواقعى اعقبه القاء إحدى التلميذات لكلمة تناولت فيها كلمة السيخ الشعرواى عن مصر فى وجه الارهاب الغاشم تلاها استعراض فنى راقص للطالبات على انغام اغنية وطنية ثم كان الختام بتكريم الطلاب والطالبات المشاركين فى المعرض الصحفى والبرلمان المدرسى والقائمين على تدريبهم من المعلمين وذلك بحضور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية والمهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور.

وتم تكريم الطالبة هنا جمال أبو الفضل مدرسة التحرير الأبتدائية لحصولها على المركز الأول " المحاور الصغير" وذلك لإجرائها حوار مع المحافظ بحضور موجه عام الصحافة وفاء صباح حسين ، وجنا جمال أبو الفضل عن كلمة الشعراوي مصر الكنانة.