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محافظ الشرقية يلتقى أهالى صان الحجر لبحث مشكلاتهم

الأربعاء، 11 أبريل 2018 12:00 ص
محافظ الشرقية يلتقى أهالى صان الحجر لبحث مشكلاتهم جانب من اللقاء


الشرقية - إيمان مهنى
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التقى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية مساء الثلاثاء، بمكتبه، النائب رائف تمراز عضو مجلس النواب عن دائرة الحسينية وممثلين عن أهالى مدينة صان الحجر لبحث ومناقشة المشاكل التى تعانى منها المدينة لتوفير الحلول اللازمة لها وللإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين فى القطاعات الخدمية المختلفة وذلك بحضور الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق .

 

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بمدينة صان الحجر باعتبارها مدينة أثرية تضم ثلث آثار مصر مشيراً إلى أنه تم صدور قرار جمهورى بالموافقة على إنشاء كلية للآثار بمنطقة صان الحجر، ومن المقرر أن تدخل الخدمة التعليمية العام الدراسى القادم لتمثل صرحًا علمياً وتعليمياً متميزاً وتتيح الفرصة أمام الدارسين للإطلاع على آثار مصر بالمنطقة مما سيشكل أثراً إيجابياً على المنطقة وتطويرها والإهتمام بها من قِبل وزارة الآثار والدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

وأضاف المحافظ خلال اللقاء أنه تم وضع خطة عمل للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة وخاصة فى المدن البعيدة عن العاصمة والتى عانت لفترات طويلة من الإهمال وعدم الاهتمام وتدنى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .

 

وخلال الإجتماع رحب المحافظ بالحضور من أهالى المدينة مقدماً الشكر للنائب رائف تمراز عضو مجلس النواب وللدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق لتنظيم هذا اللقاء والذى تم فيه طرح المشاكل بشفافية كاملة وطرق الحلول العاجلة لها لتحقيق طموحات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية المستدامة مؤكداً على التنسيق والتكامل بين الجهاز التنفيذى ونواب البرلمان لحل مشاكل المواطنين وللإرتقاء بمنظومة العمل داخل محافظة الشرقية .

 


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