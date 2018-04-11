صور .. سكرتير عام المنوفية يستقبل نائب وزير التعليم للتعليم الفنى

سكرتير عام المنوفية يستقبل نائب وزير التعليم للتعليم الفنى







المنوفية محمد فتحى

استقبل صباح اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتيرعام محافظة المنوفية،بمكتبة الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى،لافتتاح المعرض السنوى لمنتجات التعليم الفنى بمدرسة الثانوية الصناعية بنات بشبين الكوم، بحضور رضا الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية القائم بأعمال وكيل الوزارة.

ويتوجه سكرتير عام المنوفية،ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى،لإفتتاح المعرض والذى يضم عدة منتجات لكافة أقسام التعليم الفنى بالإدارت التعليمية بجميع مراكز ومدن المحافظة ومشاريع التخرج للطلاب وكذا تسليم جوائز للطلاب الفائزين فى الدورى التنافسى لأوائل الطلبة للعام الدراسى 2017/2018.

من جانبه أكد الدكتور أيمن مختار فى بيان أن التعليم الفنى يعد قاطرة التنمية بما يمتلكة من إمكانيات لإعداد جيل قادرعلى إستكمال مسيرة التقدم الإقتصاى المنشود.

فيما أعرب الجيوشى عن سعادته لوجوده بالمنوفية لإفتتاح المعرض الفنى،مؤكداً أن الدولة تعمل نحو تطوير التعليم الفنى لما لة من دور فعال فى توفير الأيدى العاملة التى يتطلبها سوق العمل.



سكرتير عام المنوفية و نائب الوزير للتعليم الفنى