video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لافتتاح المعرض السنوى لمنتجات التعليم الفنى..

صور .. سكرتير عام المنوفية يستقبل نائب وزير التعليم للتعليم الفنى

الأربعاء، 11 أبريل 2018 10:05 ص
صور .. سكرتير عام المنوفية يستقبل نائب وزير التعليم للتعليم الفنى سكرتير عام المنوفية يستقبل نائب وزير التعليم للتعليم الفنى


المنوفية محمد فتحى
إضافة تعليق

استقبل صباح اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتيرعام محافظة المنوفية،بمكتبة الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى،لافتتاح المعرض السنوى لمنتجات التعليم الفنى بمدرسة الثانوية الصناعية بنات بشبين الكوم، بحضور رضا الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية القائم بأعمال وكيل الوزارة.

ويتوجه سكرتير عام المنوفية،ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى،لإفتتاح المعرض والذى يضم عدة منتجات لكافة أقسام التعليم الفنى بالإدارت التعليمية بجميع مراكز ومدن المحافظة ومشاريع التخرج للطلاب وكذا تسليم جوائز للطلاب الفائزين فى الدورى التنافسى لأوائل الطلبة للعام الدراسى 2017/2018.

من جانبه أكد الدكتور أيمن مختار فى بيان أن التعليم الفنى يعد قاطرة التنمية بما يمتلكة من إمكانيات لإعداد جيل قادرعلى إستكمال مسيرة التقدم الإقتصاى المنشود.

فيما أعرب الجيوشى عن سعادته لوجوده بالمنوفية لإفتتاح المعرض الفنى،مؤكداً أن الدولة تعمل نحو تطوير التعليم الفنى لما لة من دور فعال فى توفير الأيدى العاملة التى يتطلبها سوق العمل.

 

سكرتير عام المنوفية و نائب الوزير للتعليم الفنى (1)
سكرتير عام المنوفية و نائب الوزير للتعليم الفنى 

 

سكرتير عام المنوفية و نائب الوزير للتعليم الفنى (2)
سكرتير عام المنوفية و نائب الوزير للتعليم الفنى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سكرتير المنوفية يعد الناجى من أسانسير مستشفى بنها بتوفير فرصة عمل

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ المنوفيه

التعليم الفنى

وزير التعليم




لا تفوتك
معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

معارض قطرى: تميم إلى مزبلة التاريخ واخترنا البديل وسنقلب نظام الحكم

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

الخطيب يٌناقش مستقبل الأهلى من الإمارات.. رئيس النادى يجتمع بالبدرى وعبد الحفيظ لبحث موقف صالح جمعة ويراجع بنود اللائحة الأفريقية.. مشاورات حول عودة متعب.. غموض موقف الشيخ.. والمدير الفنى يقترب من التجديد

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

شاهد.. احتفال جنونى من أسطورة دفاع ليفربول بهدف محمد صلاح فى السيتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة