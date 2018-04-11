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روسيا تحرك سفنها الحربية فى ميناء طرطوس السورى

الأربعاء، 11 أبريل 2018 08:21 م
روسيا تحرك سفنها الحربية فى ميناء طرطوس السورى سفينة حربية - أرشيفية


كتب عبد الوهاب الجندى
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أفادت شبكة "سكاى نيوز" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن السلطات الروسية حركت سفنها الحربية الراسية فى ميناء طرطوس

وأشارت سكاى نيوز إلى أن سبب تحريك السفن قد يكون لمنحها حرية مناورة أكثر مما هو متاح لها وهي راسية في ميناء طرطوس.

 

 


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