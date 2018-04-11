روسيا تحرك سفنها الحربية فى ميناء طرطوس السورى

روسيا تحرك سفنها الحربية فى ميناء طرطوس السورىالأربعاء، 11 أبريل 2018 08:21 م
سفينة حربية - أرشيفية
إضافة تعليق
أفادت شبكة "سكاى نيوز" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن السلطات الروسية حركت سفنها الحربية الراسية فى ميناء طرطوس
وأشارت سكاى نيوز إلى أن سبب تحريك السفن قد يكون لمنحها حرية مناورة أكثر مما هو متاح لها وهي راسية في ميناء طرطوس.
إضافة تعليق
مصير المعارين فى الأهلى بين السما والأرض.. خلاف حول صالح جمعة وأحمد الشيخ.. الجهاز الفنى يرفض عودة عمرو بركات والغزال.. اتفاق على إنهاء إعارة ناصر وزكريا.. والبدرى يحسم الملفات الشائكة مع لجنة الكرة
أزمة جديدة بين موسكو ولندن بسبب الجاسوس وابنته.. يوليا تغادر المستشفى لمكان سرى.. أقاربها يخشون أن تكون محتجزة فى مركز اعتقال.. والسفارة الروسية: إعادة توطين آل سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة